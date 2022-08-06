«كيرلس» الرابع مكرر علمي علوم: «عرفت النتيجة من أختي.. وربنا عوضني»

فرحة عارمة تسيطر على مدينة الألومنيوم التابعة لمجمع مصر للألومنيوم في نجع حمادي، وخاصة في منزل أسرة كيرلس نسيم عازر، الطالب الحاصل على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية في نتيجة الثانوية العامة 2022، الشعبة العلمية، بمجموع 399 درجة.

«كيرلس» الرابع على الثانوية: «مجهودي مضاعش»

وقال الطالب كيرلس نسيم عازر، الحاصل على المركز الرابع مكرر «علمي علوم»: «الحمدلله مجهود سنة كاملة مضاعش، وسهر ليالي طويلة ومثابرة ربنا كرمني بيها، وكلل جهودي بالحصول على المركز الرابع، وأشكر ربنا على ذلك، ولم أكن أتوقع الحصول على هذا الترتيب ضمن أوائل الثانوية العامة 2022.

ابن نجع حمادي: علمت بالنتيجة من شقيقتي

وتابع «كيرلس» إنه علم بالنتيجة من شقيقته الصغرى، التي كانت متابعة كلمة الوزير طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، التي أعلن من خلالها أسماء أوائل الثانوية العامة 2022، و«عندما أخبرتني، لم أتمالك نفسي من الفرحة».

ونسب «كيرلس» نجاحه وتفوقه لوالده ووالدته، قائلا: «تعبوا معايا ووفروا كل سبل الراحة لي طيلة الثانوية العامة، من توفير ملخصات ومدرسين وغيرها».

الرابع مكرر: كنت بذاكر 10 ساعات يوميا

وتابع أنه كان يذاكر في اليوم من 8 إلى 10 ساعات يوميا، ويتابع دروسه أولا بأول، موضحا أن الطريقة الجديدة في الثانوية العامة 2022 أفضل لأنه يتيح التوسع في مدارك الطالب من خلال الإطلاع على المواد والبعد عن طرق الحفظ، مؤكدا أنه سيلتحق بكلية الطب، وأن مثله الأعلى الدكتور مجدي يعقوب، ويتمنى أن يكون فردا نافعا لخدمة وطنه الحبيب مصر.

والد الرابع مكرر: حققت حلمي

وقال «نسيم» والد الطالب «كيرلس»، ويعمل في مجمع ألومنيوم نجع حمادي، «الحمدلله ربنا كرمني وحقق حلمي بتفوق ابني في الثانوية العامة»، لافتا أنه وفر له كل سبل الراحة وكل ما يلزم للحصول على هذه النتيجة.