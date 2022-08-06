«إسلام» الثاني مكرر علمي علوم: «فوجئت بصورتي في لايف الوزير»

شهد منزل الطالب إسلام فتحي فتحي، طالب مدرسىة الشهيد ماهر رخا الثانوية في دمياط، حالة من الفرحة الكبيرة، لحظة إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2022، حيث حصل «إسلام» على المركز الثاني مكرر، في شعبة العلمي علوم، ورأى صورته في البث المباشر الذي تم من خلاله إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة، شيء مفرح وغير متوقع.

إسلام: «حل الأسئلة الكتير ساعدني»

ويقول إسلام فتحي لـ«الوطن» إنه لم يكن يتوقع أن يكون من أوائل الثانوية العامة 2022، موضحًا: «كنت بتفرج على اللايف عادي وفوجئت بصورتي بين الأوائل، والبيت اتملا زغاريد في نفس اللحظة»، مشيرًا إلى أنه لم يكترث لعدد الساعات التي يذاكرها وكان يهتم أكثر بالكمية التي يتمكن من إنجازها، حيث قال: «ماكنتش بحدد عدد ساعات ومكنتش بحسب، وكنت بحدد كم معين أذاكره وياخد الوقت اللي ياخده».

وأشار إلى أن السبب الرئيس الذي مكنه من أن يكون أحد أوائل طلاب الثانوية العامة 2022، هو التدريب على حل الأسئلة، موضحًا: «أنا كنت بحل كتير، وكنت حريص على ده، والحل الكتير سهل عليا كتير أوي في ثبات المعلومة».

الثاني مكررعلمي علوم: بطلت جيم بسبب التوتر

كان فتحي يمارس الرياضة بجانب رحلته في الثانوية العامة 2022، تحديدًا خلال الفترة الأولى من العام، ومع اقتراب بداية الامتحانات توقف عنها حتى انتهى العام، وكان ذلك بسبب حالة التوتر التي عاشها خلال الأيام الأخيرة من العام، مضيفًا: «كنت بروح الجيم بانتظام لحد نص السنة، ومع اقتراب الامتحانات بدأت اتوتر فتوقفت عن الذهاب حتى انتهى العام، وكان سبب توقفي هو توتري وليس أكثر».

وأوضح أن التمرينات الرياضية التي كان يمارسها ساعدته بشكل كبير في أن يحصل المعلومات أثناء المذاكرة بشكل أفضل، أما عن الاستعداد لبدء مارثون الثانوية العامة 2022، قال لطفي: «كنت أحضر المراجعات المهمة، وأكثرت من حل الأسئلة بشكل مضاعف خلال تلك الفترة»، مشيرا فتحي أنه ينوي الالتحاق بكلية الطب البشري تحديدًا قسم الجراحة».

وعن إمكانية الالتزام في المذاكرة مع تمارين الجيم، قال: «كنت أنهي المذاكرة في فترة النهار وأذهب إلى الجيم في المساء».