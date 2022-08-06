«خالد» الرابع مكرر علمي علوم: مكالمة وزير التعليم «مكافأة على تعب الثانوية»

عبّر الطالب خالد محمد عوض الرابع مكرر على الثانوية العامة، عن بالغ سعادته بحصوله على هذا المركز بمجموع 399 نسبة 97%، شعبة علمي علوم، مدرسة «بدر» الثانوية بنين، وأنه في غاية سروره لما وصل إليه، معتبرًا ذلك مكافأة على «تعب الثانوية العامة».

سأحقق حلمي وحلم عائلتي بدخول كلية الطب

وأضاف «خالد»، لـ«الوطن» أنَّ هذا النجاح بفضل من الله عز وجل ثم عائلته، التي ساندته كثيرا خلال العام الدراسي حتي يصل إلى هذا المركز، وأن شعوره بالفخر والسعادة والامتنان لا يوصف، قائلًا إنَّه سيحقق حلمه وحلم عائلته بدخول كلية الطب.

وقال الرابع مكرر على الجمهورية شعبة علمي علوم عند سؤاله عن سبب تفوقه وحصوله على هذا المركز، إنَّ الاجتهاد والحل الكثير في جميع المواد هما مفتاح النجاح، مبينًا أنَّه على الجميع الاجتهاد في المذاكرة حتى يصل إلى الحلم الذي يريده.

وأضاف أنَّ هذا يختلف من شخص لآخر فيمكن لكل طالب إعداد نظام المذاكرة الخاص به، الذي يشعر بالراحة في أثناء المذاكرة به، والحل الكثير والاجتهاد في جميع المواد، حتى يحقق الطالب ما يريد.

مكالمة وزير التعليم فخر لي ولعائلتي

وقال «خالد» إنَّ مكالمة وزير التربية والتعليم له ولأسرته فخر كبير له، وبمثابة تقدير من الوزارة للمجهود الذي قام به طوال العام الدراسي من حل واجتهاد حتى يصل لهذا المركز، متابعًا «هذا يثير حماستي للمرحلة الجامعية ودخولي كلية الطب، التي طالما حلمت بها».

وكان أعلن طارق شوقي وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، خلال الصفحة الرسمية للوزارة، عن نتيجة الثانوية العامة 2022، وأسماء الأوائل في كل شعبة علمي علوم وعلمي رياضة، وباقي الشعب الدراسة.