حظك اليوم برج الثور الأحد 7-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور شخص قوي بشكل كبير، فهو لديه شخصية صلبة ولديه صبر طويل في كل شيء فهو نادرا ما يصاب بالإحباط في حياته فإرادته حديدية ويتمكن من تخطي كل العقبات التي تواجهه لكي يحقق نجاح كما أنه يحب أن يتقن كل عمل يتم توكيله به، فالاجتهاد جانب هانم في شخصيته.

مواصفات برج الثور

وأبرز عيوب برج الثور الغيرة الكبيرة، فهو غيور بشكل كبير وخاصة في حال وجود شخص يمتلك شيء أفضل منه وهو من أسوأ عيوبه، كما أنه عنيد في أغلب الأحيان خاصة عندما يعتقد أنه على حق فهو يحب تنفيذ وجهة نظره مهما كانت الأمور من حوله كما أنه يميل لحب التملك سواء كان ذلك للأشخاص أو الأمور المادية.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات واليوم مناسب لتحقيق مكاسب كبيرة في حياتك المهنية وعليك أن تراجع موقفك المالي قبل أي فعل تقوم به حيث أن التخطيط الجيد لإدارة أعمالك هو الأنسب في حياتك حتى لا تتعرض لمشكلات مادية، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان، وكل منهما يمد بالنشاط الكبير لذا عليك أن تتأمل بشكل جيد حياتك، وتحاول حل المشكلات مع الغير حتى تشعر بالسعادة وعليك أيضا أن تقترب بذكاء ممن تحب، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.