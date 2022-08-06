حظك اليوم برج الثور السبت 6-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الثور بأنه لديه شخصية صلبة وعنيدة، ولا يستسلم بسهولة على الإطلاق، ويساعده ذلك كثيرا على تحقيق جميع الأهداف التي يرغبون في تحقيقها، كما أنه يستطيع أن يكس ب الأموال بسهولة، كما أنه متحفز بشكل كبير، ولا يميل إلى الخطورة أو تجربة الأشياء التي قد يجد بها بعض المشكلات، ولكنه يحب الاستقرار كثيرا، وعندما يرتبطون بعلاقة صداقة، يكون لديهم إخلاص وولاء كبير للأشخاص المقربين منهم.

وعن نقطة القوة لدى برج الثور، فتتمثل في أنهم أشخاص موثوقون بشكل كبير، كما أنهم يستمعون إلى الأشخاص الآخرون المحيطين به، ويحرص على إيجاد حلول لهم، ويبحث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به بشكل دائم، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر في مواجهتك مما يشوشك، وقد يجعلك ذلك سريع الغضب.. انتبه أيضا لحقوقك!

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس في وضع معاكس.. قاوم ميلك للعناد، استمع لمن تحب، ولا تحتكر الحوار ولا تستأثر بالحقوق.

برج الثور والحب

يتميز رجل برج الحوت بأنه لديه شخصية عاطفية ورومانسية، يسعى إلى تكوين أسرته الصغيرة في سن مبكر، ويفضل مولود هذا البرج العلاقات العاطفية طويلة الأمد.