انتهاء 40% من وحدات سكن كريم في الرزيقات بالأقصر «صور»

حظت محافظة الأقصر بنصيب كبير من المرحلة الأولى في مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة الفرد بقرى الريف المصري وتوفير الحياة الكريمة له خاصة في المناطق الأشد فقرًا، بالإضافة إلى تنمية الخدمات اليومية المقدمة للمواطن المصري بهدف تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير الخدمات اللائقة والحياة الكريمة للمواطن، في شتى المجالات.

أعمال «حياة كريمة» في إسنا ومركز أرمنت بالأقصر

وكشفت مؤسسة حياة كريمة، عن نسب الانتهاء من أعمال مشروعات المبادرة في إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر، إذ حققت المؤسسة العديد من الإنجازات في شتى القطاعات، في إطار خطة العمل الموضوعة التي يتم تطبيقها على أرض الواقع ضمن المبادرة الرئاسية، مشيرة إلى أنه العمل ما زال متواصلًا في المحافظة، وباقي محافظات الجمهورية من أجل استكمال خطة البناء والتنمية الشاملة.

مرحلة التشطيبات النهائية

وقالت المؤسسة إن هناك متابعة ميدانية من قبل مبادرة حياة كريمة، للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض الواقع لخدمة أهالي مركزي اسنا وأرمنت، مشيرة إلى أن العمل حالياً في مراحلة التشطيبات النهائية لأكثر من مشروع.

الانتهاء من 40% من وحدات سكن كريم

وأوضحت أن المشروعات التي يتم تنفيذها في المركزين تضم 37 مركز شباب جرى الانتهاء من 92% من أعمالهم، و16 نقطة إسعاف، وانتهت المؤسسة من تنفيذ 90% من أعمالهم، و13 مجمع خدمات تم الانتهاء منهم بنسبة 100%، محطة رفع الصرف الصحي بقرية الريانية، بالإضافة إلى مشروعات عمارات سكن كريم بقرية الرزيقات والتي وصل عددها لـ27 عمارة سكنية، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من 40% من إنشاء تلك الوحدات.