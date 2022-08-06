طالب إعدادية يعتدي على معلم منعه من الغش في امتحان الدور الثاني بالفشن

قررت الدكتور نبيلة فتحى، مدير إدارة الفشن التعليمية بمحافظة بني سويف، إحالة طالب فى الشهادة الإعدادية إلى التحقيق، عقب تردد اعتدائه على معلم في امتحانات الدور الثاني داخل لجنة وذلك بجذبه من ملابسه وتمزيق قميصه، واستدعاء المعلم للسماع إلى أقواله.

جولة لمدير إدارة الفشن التعليمية لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية

وكانت مدير إدارة الفشن التعليمية قامت بجولة على مدرسة الإعدادية بنين الملاصقة لمبنى إدارة الفشن التعليمية، عقب ورود بلاغ بقيام طالب بالاعتداء على ملاحظ داخل اللجنة فى محاولة منه للغش فى امتحان الدراسات فى الدور الثانى فى الشهادة الإعدادية .

وعلى الفور أمرت بإجراء تحقيق عاجل فى الواقعة، واستدعت الشئون القانونية لسماع اقوال الطالب والمعلم وشهود الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات المتبعة .

التنبيه بتواجد الأمن على أبواب اللجان

ونبهت مديرة الإدارة على ضرورة تواجد الأمن على باب المدرسة، وغلق باب المدرسة قبل بداية الامتحان، وختم ورقة الأسئلة في الأماكن الخالية من الأسئلة والاهتمام بنظافة اللجان، لافتة إلى اتخاذ مديرية الأمن بالتنسيق مع مديرية التعليم جهود كبيرة فى عملية تأمين اللجان.

وذكرت، أن غرفة عمليات الإدارة تتابع سير امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، لرصد أي مخالفة أو شكاوى من شأنها تعطيل سير الامتحانات أو الإضرار بالمنظومة.

كانت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف استعدت لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، وذلك باتخاذ الإجراءات التي تضمن سير الامتحانات بشكل طبيعي.