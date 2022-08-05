الكشف والعلاج المجاني لـ825 مواطنا في قافلة طبية لمستقبل وطن بني سويف

دشَّن حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، قافلة طبية مجانية لأهالي أحياء ومناطق المحافظة، حيث وقَّعت القافلة الكشف الطبي على أكثر من 825 مواطنا في مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى توفير العلاج المجاني لهم من صيدلية القافلة، مع إجراء التحاليل والأشعة اللازمة، وذلك داخل مركز شباب العبور.

مظلات لحماية المواطنين من حرارة الشمس

وحرصت القافلة على توفير مظلات لحماية المواطنين من حرارة الشمس، وتوزيع العصائر والمياه عليهم، بالإضافة إلى توفير الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المواطنين، في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام، وإشراف النائب حسام العمدة أمين الحزب في المحافظة.

القافلة تضمنت تخصصات مختلفة

وضمت القافلة التي جرى تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة الشيمي للتنمية إحدى مؤسسات المجتمع المدني في المحافظة: تخصصات: الرمد، الباطنة، المسالك، النساء، مخ وأعصاب، عظام، جراحة، وأطفال، قلب، وأسنان، الجلدية، حيث شارك الدكتور عبد الله علي مبروك عضو مجلس النواب الأمين المساعد لأمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيمي للتنمية، في توقيع الكشف الطبي على المواطنين في عيادة المسالك.

برلماني يشارك في توقيع الكشف الطبي على المواطنين

وأكد النائب عبد الله علي مبروك، على أن أعمال القافلة تضمنت 164 كشف رمد، وعدد 71 كشف مخ و اعصاب، و 117 كشف عظام، و 184 كشف باطنة،و 68 كشف جلدية، و 24 كشف اطفال، و 36 كشف نساء، و 148 كشف اسنان، و 13 كشف مسالك، كما تم توفير خدمات تنظيف الاسنان و الحشو بالمجان، بالإضافة الى توفير عمل جميع العمليات لحالات القافلة غير القادرة خلال 15 يوم علي نفقة الدوله بمستشفى الحياو الخاص.

حضر القافلة الدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة في بني سويف، محمد سيد عبد القادر، أمين الحزب ببندر بني سويف، جمال عزوز أمين التنظيم، وأعضاء هيئة الأمانة، كذلك شهدت القافلة حضور المهندس أحمد الشيمي رئيس مجلس إدارة إحدى منظمات المجتمع المدني.