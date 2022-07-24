4638 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية دور ثان بدمياط

أكد الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إن مديرية التربية والتعليم، بدأت اليوم الأحد، امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، والصفين الأول والثاني الثانوي العام.

إجراءات وقائية مشددة

وأضاف خلف، أن محافظ دمياط شددت على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدارس، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات، وتشكيل لجان للمرور على لجان المدارس، لتذليل العقبات وإتاحة المناخ الملائم للطلاب والملاحظين.

وتابع وكيل الوزارة سير امتحانات اليوم علي مستوى محافظة دمياط من داخل غرفة عمليات ديوان المديرية موضحا أن 4638 طالبا وطالبة، أدوا امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية في مادة اللغة العربية من إجمالي 5429 طالبا وطالبة مقيدين في امتحان اليوم في الفترة الأولى، كما أدى 3706 طلاب امتحان الدور الثاني في مادة التربية الدينية في الفترة الثانية وتغيب عن أداء الامتحان.

كما أدى 261 طالبا وطالبة امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي فترة أولى وتغيب 27 طالبا، و81 طالبا وطالبة امتحان اللغة العربية للصف الثاني الثانوي وتغيب 16 طالبا وفي الفترة الثانية، وأدى 30 طلاب وطالبة امتحان التربية الوطنية و10 طلاب مادة التربية المهنية.

غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى

وأشار وكيل الوزارة أن غرف العمليات بالإدارة التعليمية وديوان المديرية لم تتلق أي شكاوى أو رصدت أي مخالفات. من امتحانات اليوم الأول.