تعرف على مجالات العمل بكلية علوم ذوي الاحتياجات بجامعة بني سويف

اقترب موعد نتيجة الثانوية العامة لعام 2022، إذ تفصلنا ساعات قليلة عن ظهورها، حيث يبدأ الكثير من الطلاب البحث عن الكليات المعروفة التي تؤهلهم لسوق العمل بشكل جاد والتي يحرص على الالتحاق بها.

إنشاء كليات جديدة تؤهل شبابا قادرين على التواجد بقوة في سوق العمل

تشهد سوق العمل مجالات كثيرة، حيث تم إنشاء كليات جديدة تؤهل شبابا قادرين على التواجد بقوة في سوق العمل واحتياجاته ومن بين تلك الكليات المختلفة كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف.

تُعد كلیة علوم ذوي الاحتیاجات الخاصة بجامعة بني سويف من الكليات المتمیزة، حيث تمد المجتمع بكوادر بشریة مؤھلة علمیا ومھنیا وباستخدام التقنیات الحدیثة في التعلیم، لإجراء البحوث الخاصة بالاحتیاجات المجتمعیة لذوي الهمم، بما یؤھلھم للعمل في مجالات التربیة الخاصة، سواء المدارس أو المستشفیات أو الجمعیات المھتمة بهذه الفئة داخل مصر وخارجھا.

وتقبل الكلية الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من شعبة العلمي علوم، حيث تسعى إلى المساھمة في تقدیم الخدمات التوجیھیة والإرشادیة لذوي الاحتیاجات الخاصة وأسرھم، وتوظیف موارد كلیة علوم ذوي الاحتیاجات الخاصة في حل مشكلات فئات ذوي الاحتیاجات الخاصة.

قال الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن إنشاء كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تعد فرصة كبيرة للشباب في المستقبل للعمل في هذا المجال، وخاصة أن الدولة تحظى بالاهتمام كبيرة في الفترة الحالية بأصحاب الهمم: «إن نعمل كلية تدرس كيفية التعامل مع أصحاب الهمم، فده دور كبير ودي فرص كبيرة للطلاب للعمل في المجال ده في المستقبل وهتكون في منافسة عليها».

وتابع «حمزة» إن الكليات الجديدة تستهدف التنمية الشاملة داخل مختلف المحافظات، والتخلي عن مصطلح كليات القمة، مشيرا إلى أن الطلاب لديهم فرصة للعمل في مجالات مختلفة: «حاليا في مصر تم إنشاء كليات مختلفة في جميع المجالات ومفيش حاجة اسمها قمة ولا قاع».

أقسام الكلية

وأشار الخبير التربوي إلى أنه يتم نظام الدرسة في الكلية لمدة 4 سنوات، إذ أن هناك أقساما مختلفة التخصص منها الإعاقة العقلية والإعاقة السمعية والإعاقة البصرية وصعوبات التعلم والتفوق العقلي والمواهب الخاصة وكذلك الاضطرابات السلوكية والانفعالية.

مجالات العمل

وتتميز كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف بتنوع مجالات العمل لخريجيها، إذ يتم العمل:

- كمعلم أو أخصائي في مجال التربية الخاصة.

- العمل كأخصائي توحد أو التخاطب بمراكز التخاطب، بعد استخراج تصريح مزاولة المهنة.

-العمل كأخصائي نفسي للعمل بالمؤسسات المهنية والمستشفيات النفسية المهتمة بذوي الاحتياجات الخاصة.