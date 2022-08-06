تعرف على كليات القطاع الصحي بالجامعات الأهلية الجديدة 2022-2023

كليات القطاع الصحي بالجامعات الأهلية الجديدة 2022 مميزة وتقدم خدمات تعليمية على أعلى مستوى من الجودة، خاصة كونها مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات التي توصلت لها التكنولوجيا، حسبما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان سابق لها، موضحة أن الجامعات الأهلية تبدأ الدراسة اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد.

تقدم «الوطن» في السطور التالية تفاصيل كليات القطاع الصحي بالجامعات الأهلية الجديدة 2022

جامعة المنصورة الأهلية

- كلية الطب والجراحة

تقدم الكلية برنامج الطب والجراحة العامة.

- كلية طب الفم والأسنان

تقدم الكلية برنامج طب وجراحة الفم والأسنان.

- كلية كلية الصيدلة

تقدم الكلية برنامج الصيدلة الإكلينيكية.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية

تقدم الكلية برامج المُختبرات الطبية وتقنيات الأشعة والرعاية الطبية العاجلة الحرجة والاحصاء ونظم المعلومات.

جامعة بنها الأهلية

- كلية الطب

تقدم الكلية برنامج الطب والجراحة العامة.

جامعة شرق بورسعيد الأهلية الجديدة

- كلية الطب والجراحة

تقدم الكلية برنامج الطب والجراحة العامة.

جامعة الزقازيق الأهلية الجديدة

- كلية الطب والجراحة

تقدم الكلية برنامج الطب والجراحة العامة.

- كلية الفم والأسنان

تقدم الكلية برنامج طب وجراحة الفم والأسنان.

جامعة قنا الأهلية

- كلية الطب والجراحة

تقدم الكلية برنامج الطب والجراحة العامة.

جامعة أسيوط الأهلية

- كلية الطب والجراحة

تقدم الكلية برنامج الطب والجراحة العامة.

- كلية طب الفم والأسنان

تقدم الكلية برنامج طب وجراحة الفم والأسنان.

- كلية الصيدلة والبحوث الدوائية

تقدم الكلية برنامج الصيدلة «Pharm D».

- كلية العلوم والتكنولوجيا

تقدم الكلية برامج تصنيع وسلامة الغذاء والكيمياء الطبية وعلوم وتكنولوجيا النانو والبيولوجيا الجزئية.

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

- كلية الطب والجراحة

تقدم برنامج الطب والجراحة العامة.

- كلية الفم والأسنان

تقدم الكلية برنامج الطب وجراحة الفم والأسنان.

- كلية الصيدلة

تقدم الكلية برنامج الصيدلة «Pharm D».

- كلية التمريض

تقدم الكلية برنامج علوم التمريض.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

تقدم الكلية برنامجي تكنولوجيا المُختبرات الطبية وإدارة خدمات الرعاية الصحية والمعلوماتية.

جامعة حلوان الأهلية

- كلية طب الفم والأسنان

تقدم الكلية برنامج طب وجراحة الفم والأسنان.

- كلية العلاج الطبيعي

تقدم الكلية برنامج العلاج الطبيعي.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

تقدم الكلية برامج المُختبرات الطبية والأشعة والتصوير الطبي وتركيبات الأسنان والأجهزة الطبية الحيوية.

جامعة الإسكندرية الأهلية

- كلية الطب والجراحة

تقدم الكلية برنامج الطب والجراحة العامة.

- كلية طب الفم والأسنان

تقدم الكلية برنامج الطب وجراحة الفم والأسنان.

- كلية الصيدلة

تقدم الكلية برنامج «Pharm - D».

جامعة بني سويف الأهلية

- كلية الطب والجراحة

تقدم الكلية برنامج الطب والجراحة.

- كلية الفم والأسنان

تقدم الكلية برنامج طب وجراحة الفم والأسنان.

- كلية العلاج الطبيعي

تقدم الكلية برنامج العلاج الطبيعي.

جامعة المنيا الأهلية

- كلية الصيدلة تقدم الكلية برنامج الصيدلة «D ـpharm».