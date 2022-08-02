تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على أقسام كلية العلوم بجامعة الفيوم

تُعد كلية العلوم بجامعة الفيوم من أقدم الكليات التي تأسست في الجامعة عام 1995 كإحدى فروع جامعة القاهرة «فرع الفيوم»، ثم أصبحت تابعة لجامعة الفيوم عقب صدور قرار بإنشاء جامعة مستقلة بالفيوم عام 2005، وتشهد تطورات مستمرة في مختلف الأقسام والبرامج الأكاديمية.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» لطلاب الثانوية العامة 2022 كل ما يريدون معرفته عن كلية علوم الفيوم وأقسامها، ضمن تنسيق الجامعات 2022، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها من طلاب الثانوية وأسرهم في كل مكان.

أقسام كلية العلوم جامعة الفيوم

وتضم كلية العلوم جامعة الفيوم، 6 أقسام مختلفة يختار الطلاب بينها وهي:

1-الفيزياء، والذي يعتمد على الدراسة المعملية بصورة كبيرة، حيث يضم القسم معامل لخدمة طلاب الفرقة الأولى وأقسام الكيمياء والبيولوجي والفيزياء والرياضيات بكلية التربية، كما يضم معمل للفرقة الثانية، وآخر لطلاب الفرقة الثالثة، ومعمل الفرقة الرابعة الذي يخدم طلاب كلية علوم الفيزياء، ورياضة فيزياء، وكيمياء فيزياء، وطلاب كلية تربية قسم فيزياء.

2- الكيمياء، حيث أنّ علم الكيمياء أحد العلوم الأساسية التي لا غنى عنها للبناء المعرفي للإنسان لارتباط علم الكيمياء الوثيق بحياة الإنسان وبيئته ومستقبله، نظراً لأنّها تدخل في بناء وظائف جسم الإنسان وغذائه وملبسه ومسكنه ودوائه وأدواته بالتطبيق العملي في إطار واحد متكامل.

3- الجيولوجيا، وهي أحد العلوم الأساسية اللازمة لبناء النهضة الحديثة في المجتمع حيث عن طريقة يمكن الكشف عن العديد من الثروات المعدنية مثل الذهب والبترول الذي هو عصب النهضة في عصرنا الحالي ويشمل عدة فروع مثل جيولوجيا المياه، وجيولوجيا الطبقات، وجيولوجيا المعادن والصخور، وجيولوجيا البترول.

4- علم النبات، هو العلم الذي يهتم بدراسة شكل وتركيب ووظيفة وتطور النبات ويوجد مجموعه من التخصصات الدقيقة التي تزداد بزيادة المعلومات التي تختص بدراسة النبات، ويشمل علم التشريح، والفسيولوجي، وعلم التقسيم، وعلم الوراثة، وعلم الطحالب، وعلم الفطريات، وعلم أمراض النبات، وعلم البكتيريا، وعلم الفيروسات، وعلم البيئة النباتية، وعلم التصنيف.

5- علم الحيوان، والذي يهدف إلى إعداد خريج ذي كفاءة عالية كمعلم وباحث قادر على محاكاة البيئة والمشاركة بفاعلية في تنمية المجتمع من خلال دراسة بيولوجية الكائنات الحية الحيوانية وعلاقتها بالبيئة وسبل المحافظة عليها وإكثار النافع منها لينعكس على المجتمع بزيادة الإنتاج، ويشمل عدة تخصصات مثل علوم الخلية، والوراثة، والوراثة الخلوية، والبيولوجيا الجزئية، والهندسة الوراثية، وعلم الأجنة التجريبي، وعلم الفسيولوجيا المقارن: الغدد الصماء، فسيولوجيا الأعصاب والدم والأيض، والتطور، والمناعة، والطفيليات، والبيئة العام والبيئة الصحراوية، وبيولوجية البحار، والمياه العذبة، وغيرها من أفرع علم الحيوان المتطورة.

6- الرياضيات والذي يهدف إلى تنمية وبناء التفكير المنطقي السليم للإنسان، حيث تعد الرياضيات من العلوم الأم ولا يستغنى عنها أي فرع من فروع المعرفة.

طرق التواصل مع كلية علوم الفيوم

ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2022، التواصل مع كلية العلوم والاستفسار عن أي شئ يريدونه من خلال رقم التليفون 0842154890، والفاكس 0842154889، أو من خلال البريد الإلكتروني scien@fayoum.edu.eg.