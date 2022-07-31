تنسيق الجامعات 2022.. كل ما تريد معرفته عن تمريض دمنهور وأقسامه

تُعد كلية تمريض دمنهور الملجأ للعشرات من طلاب الثانوية العامة بمحافظة البحيرة، ممن لم يتحقق حلمهم في الالتحاق بكلية الطب، بخلاف من أرادوا منذ البداية الالتحاق بها، فيما ينتظر عشرات الطلاب والطالبات نتيجة الثانوية العامة 2022 لمعرفة نتيجتهم مع متابعة تنسيق الجامعات 2022، ليحدد وجهته المقبلة لاستكمال دراسته الجامعية.

وفي هذا الصدد تقدم «الوطن» كل ما تريد معرفته عن كلية تمريض دمنهور وأقسامها المختلفة، وشروط الالتحاق بها.

نشأة كلية تمريض دمنهور

يعود إنشاء كلية تمريض دمنهور إلى 20 يناير 2007، إيماناً من الجامعة بأنّ مهنة التمريض من أقدم المهن الإنسانية، وأنّها رسالة إنسانية تتخطى اللغة والجنس والدين واللون، كونها تعتمد على العلم والتكنولوجيا لمواكبة التقدم السريع في المجال الصحي، ولسد احتياجات المجتمع إلى كوادر عالية في مستواها العلمي والتدريبي.

أقسام كلية تمريض دمنهور

وتضم كلية تمريض جامعة دمنهور 9 أقسام مختلفة، ينضم كل طالب وطالبة للقسم الذي يرغب فيه وهي:

1-قسم التمريض الباطني والجراحي

2- قسم تمريض العناية الحرجة والطوارئ

3- قسم تمريض الأطفال

4- قسم تمريض النساء والتوليد

5- قسم تمريض صحة المجتمع

6- قسم تمريض المسنين

7- قسم التمريض النفسي والصحة النفسية

8- قسم إدارة التمريض

9- قسم تعليم التمريض

شروط الالتحاق بتمريض دمنهور

وتتمثل أبرز شروط الالتحاق بكلية تمريض دمنهور في اجتياز الطالب أو الطالبة لاختبار القدرات.

طرق التواصل مع تمريض دمنهور

ويمكن للطلاب الاستفسار عن أي شيء يخص كلية تمريض دمنهور من خلال التواصل معهم عبر الأرقام التالية:

1- مكتب العميدة والفاكس: 0453311679

2- سويتش الكلية: 0453316378

3- إيميل الكلية الرسمي اضغط هـنـا أو هنــا

5- صفحة الكلية على «فيس بوك»: Faculty of Nursing - Damanhour University