«شاطر زي أبوه».. والد رابع الجمهورية كان من أوائل المنيا بنفس الشعبة

قال المهندس ناجح ملاك والد الطالب مارك الرابع مكرر بين أوائل الجمهورية بالثانوية العامة شعبة علمي رياضة، إنه كان من بين أوائل محافظة المنيا في نفس الشعبة، مطلع ثمانينات القرن الماضي وتم تكريمه وقتها من محافظ المنيا الأسبق.

وأضاف الوالد الذي كان يعمل مديرا بالإدارة الهندسية بمركز سمالوط، وحصل علي إجازة ليتفرغ للعمل الخاص، أن ابنه مارك جد في الثانوية العامة فوجد نجاحا مشرفا، حيث يتمتع بالتواضع ولايحب الظهور، ويمتلك الأخلاق الرفيعة والطباع الهادئة واجتهد كثيرا من أجل التفوق والتميز لافتا أن «مارك» حصل على النتيجة النهائية في الشهادة الابتدائية وكان من بين أوائل المحافظة في نتيجة الشهادة الإعدادية قبل 3 سنوات.

«مارك» يشيد بنظام الثانوية العامة

وقال «مارك» إنه سعيد بالنجاح بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة ووجوده بين الأوائل، مشيدا بأسرته التي قدمت له كافة أشكال الدعم، حيث كان لهم دورا كبيرا في مساعدته لتحقيق النجاح، مشيدا بنظام الثانوية العامة الجديد.

وحصل مارك ناجح ملاك، طالب بمدرسة العهد الجديد الخاصة بمركز سمالوط، على المركز الرابع على مستوى الجمهورية الشعبة الرياضيه بمجموع 404 درجات.

محافظ المنيا يهنئ رابع الجمهورية

وهنأ اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الطالب مارك ناجح ملاك ابن محافظة المنيا والحاصل على المركز الرابع ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، حيث أجرى المحافظ اتصالا هاتفيا لتهنئة أسرة الطالب، ونقل إليهم سعادته الغامرة بحصول أحد ابناء المحافظة على المراكز الأولى، مؤكدا فخره الشديد بجميع أبناء المنيا المتميزين والذين يرفعون اسم المحافظة عاليا في جميع المجالات وأعرب عن أمنياته باستمرار تفوقه الدراسي.

وأكد المحافظ، أن هذا التفوق يأتي نتاج جهد واجتهاد للطالب ولأسرته وللعاملين في مديرية التربية والتعليم، معربًا عن فخره بما يقدمه أبناء المنيا من تفوق وتميز في كافة المجالات،لافتا إلى أنه سيتم تكريمه تقديرا لتفوقه وتميزه.