حظك اليوم برج الجدى الأحد 7-6-2022 عاطفيا ومهنيا

ينصحك الفلك بألا تتسرع في إظهار انفعالاتك، وأن تكون على قدر من التواضع ونصيحة أخرى بشأن صحتك، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد عن توقعاتها وحظك اليوم لمواليد برج الجدي الذي يتمتع بقدر عال من الاستقلالية وحب التطلع والتقدم في كافة الأمور .

ووفق حسابات الفلك، فإن مولود برج الجدي واحد من الشخصيات العملية المختلفة عن باقي أقرانها، فهو يفضل المدرسة والتعلم على اللعب واللهو، كما أنه يستمتع بالحوارات مع من هو أكبر منه، لذلك يعتقد كل من يراه أنه طفل صغير.

واليوم الأحد 7 أغسطس الجاري وفي السطور التالية، تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن» حظك اليوم على المستويين المهني والعاطفي لمواليد برج الجدي، وذلك في إطار الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار الساعة للجمهور، التي جاءت كالآتي:

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

توضح خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» لمواليد برج الجدي اليوم الأحد، أن حظك اليوم على الصعيد العملي والمهني، اليوم اهتم بصحتك، واعمل في صمت، وادرس الوضع قبل أن تتكلم.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

وتقول «فؤاد»: «بينما على المستوى العائلي والعاطفي فأن القمر في منزلك الثاني عشر مما يجعل الوقت مناسبا للتأمل والملاحظة، ومن المهم ألا تتسرع في إظهار انفعالاتك، وكن متواضعا.

شخصيات عامة تنتمي لبرج الجدي

ومن أشهر الشخصيات العامة التي تنتمي لمواليد برج الجدي الراحل صلاح جاهين، والفنان محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحافية روز اليوسف، والممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل.