إيناس عز الدين تستعيد ذكرياتها مع الثانوية العامة: «كنت أدبي وجبت 80%»

وجهت الفنانة إيناس عز الدين التهنئة لكل الناجحين من طلبة الثانوية العامة بعد إعلان النتيجة، اليوم السبت، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وموقع «الوطن» التي أتاحت لقرائها خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022.

وقالت «عز الدين» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنها تُقدر حالة القلق التي تعيشها الأسر على أبنائهم بسبب نتيجة الثانوية العامة 2022، إذ أنها ستعيش الحالة نفسها مع ابنها محمد، العام المقبل، مضيفة أن قلق الطلبة يذكرها بنفس موقفها حينما كانت في الثانوية العامة، إذ تعتبر هذا اليوم لا يُنسي في حياتها، بحسب قولها.

وتابعت: «كنت في شعبة أدبي، وحصلت على مجموع 80%، واضطررت لدخول كلية التجارة بسبب مجموعي، ولكني أذكر أن منزلنا كان يسوده التوتر وقت إعلان النتيجة، ولذلك قلبي مع كل أسرة لديها أبناء في مرحلة الثانوية العامة».

إيناس عز الدين: الثانوية العامة ليست نهاية المطاف

وشددت إيناس عزالدين على أن مرحلة الثانوية العامة ليست نهاية العالم، لأن الحياة العملية تختلف عن فترة التعليم تمامًا، ولكنها استدركت قائلة: «لابد من اجتهاد كل طالب في الثانوية العامة كي يلتحق بالكلية التي يحلم بها، ومن ثم يدخل المجال الذي يسعى لتحقيق طموحاته فيه».

وفي سياق مختلف، كشفت إيناس عزالدين عن وجودها حالياً بمنطقة الساحل الشمالي رفقة أبنائها، ومن المقرر عودتها إلى القاهرة خلال أيام، لاستكمال تحضيرات دورها في مسلسل «ديفليه» المقرر إنطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لعرضه خارج السباق الرمضاني، حيث أكدت أنها تجسد شخصية «هبة» التي تدخل في صراعات مع زوجها على مدار الأحداث.

أبطال مسلسل «ديفليه»

ويشارك في بطولة «ديفليه» وفاء عامر، محمد عز، جيهان خليل، عابد عناني، إيهاب فهمي، أحمد كشك، عمر محمد فوزي، محمد نبيل وكوكبة من النجوم، قصة أحمد عيسى، من تأليف أحمد أنور ومحمود جامايكا، وإخراج معتز حسام.