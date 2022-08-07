حظك اليوم برج الحوت الأحد 7-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مع الشريك انت اليوم في وضع معاكس وفي العمل انتبه لحقوقك وكن صبور، كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد عن توقعاتها وحظك اليوم لمواليد برج الحوت الذي تصف إمرأته بأنها من الشخصيات الرومانسية والعاطفية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحب، فهي تظهر شخصيتها الجيدة، ولكنها كثيرة التفكير والتحليل طوال الوقت.

ووفق حسابات خبراء الفلك، فإن أصحاب برج الحوت يميلون إلى الالحاح الدائم على الطرف الآخر للحصول على الاهتمام، ما يجعلها تظل في خلافات أغلب الوقت ومن بين مشاهير هذا البرج عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل خالد زكي، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.

واليوم الأحد 7 أغسطس الجاري وفي السطور القادمة، تنشر بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تهم القراء الراغبين بمتابعة تأثير حركة الفلك والكواكب والأبراج على حالة مواليد الأبراج السماوية، لأصحاب برج الحوت حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، التي جاءت على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج الحوت وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العملي والمهني: انتبه اليوم قد تكون هناك ضغوط أو استفزاز، وقد تتأخر أمور أو مكاسب.. كن صبورا وهادئا، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

وأضافت «فؤاد» أن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، فأن القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تتعامل بلباقة في المواقف المتوترة.