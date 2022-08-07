تفاصيل جديدة في دهس طالب الثانوية العامة بالساحل الشمالي.. تحليل مخدرات

لا تزال النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في واقعة دهس طالب الثانوية العامة في مصيف الساحل الشمالي، واتخذت النيابة قرارًا جديدًا بإحالة المتهم إلى مصلحة الطب الشرعي لتحليل عينة من دمائه للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة أم لا؟ وفي حالة ثبوت تعاطي المتهم للمخدرات فسوف يتم استدعاؤه لتحقيقات منفصلة بتهمة تعاطي المخدرات وهي تهمة جديدة منفصلة عن تهمة التسبب في مصرع طالب الثانوية العامة أثناء سيره على جانب الطريق برفقة أصدقائه.

المتهم بدهس طالب الثانوية العامة: الحادث صدفة

وخلال التحقيقات مع المتهم المتسبب في مصرع الطالب فارس محمد عاشور بطل الجمهورية في لعبة الكاراتيه، نفى نية التعمد وقال إن الحادث وقع بالمصادفة عندما اختلت عجلة القيادة في يده اصطدم بالشاب بعد أن فشل في مفاداته كما اصطدمت سيارته في الحواجز الخرسانية على جانب الطريق فأدى ذلك إلى تدميرها، وأصيب سائق السيارة بإصابات سطحية من جراء اصطدام السيارة في الحواجز الخرسانية على جانب الطريق.

السرعة الزائدة سبب وفاة بطل الجمهورية في لعبة الكاراتيه

وأوضح المتهم بدهس الطالب «فارس» طالب الثانوية العامة وبطل الجمهورية في لعبة الكارتتيه أنه لم يعرف الطالب المتوفى وأنه فوجئ به يسقط على الأرض بعد أن اصطدمت سيارته به خلال سيره بسرعة على الطريق السريع في مصيف الساحل الشمالي، وشرح المتهم تفاصيل الواقعة عندما نسبت إليه النيابة تهمة التسبب في وفاة طالب الثانوية العامة.

ميداليات بطولة الجمهورية في الكاراتيه

وبينت التحقيقات أن طالب الثانوية العامة كان بصحبة مجموعة من أصدقائه بعد أن ترك منزل أسرته في الإسكندرية قبل أيام من ظهور نتيجة الثانوية العامة لقضاء إجارته في مصيف الساحل الشمالي لكن كان الموت في انتظاره بعد يومين من وصوله إلى مصيف الساحل.

وكان فارس من المتفوقين دراسيًا ورياضيًا فدولاب غرفته مملوء بعدد كبير من الميداليات فهو بطل الجمهورية في لعبة الكاراتيه بجانب شهادات التقدير.