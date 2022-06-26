707 آلاف طالب يبدأون اليوم امتحانات الثانوية العامة 2022 في المواد الأساسية

يبدأ صباح اليوم الأحد الموافق 26 يونيو الجاري، 707 آلاف و992 طالبًا وطالبة في الشعبتين «العلمية والأدبية»، امتحانات الثانوية العامة 2022، للمواد الأساسية المضافة للمجموع حيث تبدأ بمادة اللغة العربية، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وسط تنفيذ إجراءات احترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وللحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية قبل دخول اللجان لمنع الغش

أكّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّها استعدت تماما لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، بدءً من صباح اليوم، في المواد الأساسية المضافة للمجموع، مضيفًة أنَّه سيتمّ استخدام عصا إلكترونية لتفتيش الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، لمنع الغش الإلكتروني.

وشددت وزارة التربية والتعليم، خلال اجتماع قيادات الوزارة مع رؤساء اللجان بمختلف محافظات الجمهورية، على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات التي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية «التليفون المحمول - سماعات البلوتوث».

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 لا تحوي جزئيات مقالية

وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022، لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، ستكون اختيار من متعدد ولن تحتوى على أي جزئيات مقالية، لافتًا إلى أنَّ جميع اللجان الامتحانية مُعقمة تماما ضد كورونا، للحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، موضحا أن غرفة العمليات المركزية ستتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات.

توزيع كتيب المفاهيم على الطلاب داخل اللجان

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون بنظام الـ«أوبن بوك»، أي أنه سيتم توزيع كتيب المفاهيم على الطلاب داخل اللجان الامتحانية، إضافة إلى منع دخول الطلاب بالكتاب المدرسي، مشيرا إلى أن أعمال تصحيح مواد الامتحانات سيتم اول بأول، وسيتم متابعة التصحيح بكل دقة حتى يحصل كل طالب على درجاته التي يستحقها.