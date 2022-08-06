مصرع شاب دهسته سيارة ملاكي على طريق الساحل الشمالي

لقي شاب مصرعه، منذ قليل، بعدما صدمته سيارة ملاكي في الساحل الشمالي على طريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي الدولي أمام إحدى القرى السياحية، وانتقلت على الفور سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل جثة المتوفى إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

نقل جثة الشاب لمشرحة المستشفى

واستقبلت مستشفى العلمين التخصصي، اليوم السبت، ضحية حادث سيارة الساحل الشمالي، ويدعى أحمد فايز إسماعيل حسين، 18 سنة، من القاهرة، وصل جثة هامدة، ووقع مفتش الصحة بالمستشفى الكشف عليه، وجرى نقله إلى ثلاجة المستشفى ووضعه تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

الشرطة تفحص حادث الساحل الشمالي

وانتقل ضباط مباحث المرور وشرطة تأمين الطريق إلى موقع حادث الساحل الشمالي، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوعه والكشف عن ملابساته ورفع تقرير لجهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

إصابة 4 أشخاص في حادث على طريق العلمين

جدير بالذكر أن محافظة مطروح شهدت اليوم حادث انقلاب سيارة على طريق «العلمين - وادي النطرون»، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.