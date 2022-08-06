هدايا أسعارها لا تزيد عن 500 جنيه للناجحين في الثانوية العامة

يرغب أولياء الأمور في مكافأة أبنائهم أو أقاربهم من طلاب الثانوية العامة بشراء هدية لهم، لتهنئتهم بالنجاح في الثانوية العامة 2022، حيث إن تقديم الهدايا للتعبير عن الشعور بالفرحة ولإدخال البهجة على قلب الطلاب بعد المجهود الذي بذلوه في وقت الامتحانات.

وتستعرض «الوطن»، في التقرير التالي، أفكار هدايا لطلاب الثانوية العامة بأسعار لا تزيد عن 500 جنيه وذلك على النحو التالي:

برواز لصورة مميزة

يمكن طباعة صورة مميزة للطالب تعبر عن لحظة مميزة له ويتراوح سعرها بين 150 جنيها حتى 300 جنيه باختلاف مساحتها والخامات المستخدمة بها.

قضاء يوم مميز

يمكن الذهاب لمكان مميز أو السفر لمدة يوم واحد مع الطالب حتى يشعر بالسعادة عند تنفيذ ذلك، ويمكن اختيار محافظات قريبة من مكان الطالب لا تحتاج لتكلفة كبيرة.

جراب موبايل محفور عليه اسم الطالب أو صورته

يمكن شراء جراب موبايل للطالب عليه اسمه أو صورته، حيث إن الهاتف المحمول يكون مع الشخص طول الوقت، ما يجعلها هدية مناسبة لا يتم نسيانها وتدخل البهجة على قلب الطالب، ويبدأ سعره من 150 جنيها حتى 350 جنيها.

حضور حفلة للفنان المفضل

تقديم تذكرة للفنان المفضل للطالب من أفضل الهدايا التي يمكن تقديمها فهي تجعل الشخص يشعر بالبهجة، وتقدم دار الأوبرا حفلات عديدة شهريا وأيضا ساقية الصاوي، كما سيبدأ مهرجان القلعة للموسيقى والغناء يوم 14 أغسطس الحالي والتذكرة بسعر 20 جنيها.

حقيبة لاب توب

غالبا ما يحتاج الطالب لحقيبة للاب توب الخاص به مع الدخول للجامعة، ليتمكن من حمل اللاب توب واستخدامه في أي مكان، ويختلف سعر الحقيبة من 200 جنيه حتى 500 جنيه باختلاف النوع والجودة.

مج حراري

إذا كان الطالب من محبي المشروبات الساخنة، فسيكون هذا الاختيار هو الأنسب له فهو يحافظ على درجة حرارة المشروب ويمكن استخدامه بشكل يومي ويختلف سعره بين 200 جنيه حتى 400 جنيه.