خبير يكشف 6 علامات للأسماك الطازجة.. أبرزها العيون اللامعة

انتشرت في الأسواق المحلية أسماك بلطي تُباع للمستهلك بأسعار منخفضة تصل إلى 10 جنيهات للكيلو، ما دعا للتساؤل عن مصدرها وأسباب انخفاض سعرها.

«الصواف»: أسعار السمك البلطي تتراوح بين 28 إلى 32 جنيها للكيلو

من جانبه، قال المهندس مازن أشرف الصواف، أخصائي تربية ورعاية الأسماك، إنَّ أسعار السمك البلطي في الأسواق المحلية في الوقت الحالي تتراوح بين 28 إلى 32 جنيهًا للكيلو، بالنسبة للأوزان العادية أو الأحجام الكبيرة، فيما يتراوح سعر كيلو البلطي صغير الحجم ما يطلق عليه «الخميني» ما بين 10 إلى 15 جنيهًا والذي لا يتجاوز حجمه عقلتين لثلاث عقل من الأصبع.

عرض أسماك منخفضة الأسعار يؤدي للشك

وأضاف «الصواف» في تصريحات خاصة للوطن، أنَّه عند عرض أسماك منخفضة الأسعار بشكل ملحوظ مقارنة بالسعر السائد في الأسواق المحلية على المستهلك، فعليه التأكد أولاً من صلاحيتها للاستهلاك قبل الشراء حتى لا يتجنب المخاطر الصحية التي قد تنتج عن تناولها في حالة كانت فاسدة أو غير صالحة.

علامات للتأكد من صلاحية الأسماك للاستهلاك

كما أوضح طرق الكشف عن الأسماك الطازجة وتمييزها عن «النافقة» أو تلك التي تعرضت للموت داخل المياه، وقبل إتمام عملية الصيد، وللتأكد من صلاحية استهلاك الأسماك لابد من توافر 6 شروط كالتالي:

1. الرائحة مقبولة وطيبة وزكية للأسماك، وألا تكون بها أية «زناخة» أو روائح كريهة وسيئة.

2. جلد السمك يكون لامع ومتماسك مع اللحم، وألا يكون طريًا لدرجة تجعله عند الضغط عليه بأصابع اليد يترك علامات غائرة وأثر ولا يعود كما كان.

3. عيون السمكة لامعة والقرنية واضحة وزاهية، فلا يشوبها أية «عكارة» وألا تكون بيضاء تماماً.

4. لون الخياشيم أحمر وردى «فاتح»، وهذه من أكبر العلامات أنَّ السمك لا يزال «طازج».

5. قوام متماسك: واختبار ذلك عند إمساك السمكة من رأسها يكون الجسم مستقيم ولا ينحني، وهو دليل واضح على أنَّ لحم الأسماك طازج.

6. ألا تكون هناك لزوجة عالية على جلد السمكة، وقلة نسبة المادة المخاطية على الجلد ككل، وقشورها الخارجية «لامعة» وثابته.

واستطرد «الصوَّاف» في تصريحاته للوطن، أنَّ أسعار الأسماك المنخفضة عن المعدل الطبيعي للأسواق يدعو للشك، خاصةً مع وجود مزارع للأسماك تلجأ لبيع النافق منها بدلاً من إعدامها، ولذلك يجب توعية المستهلك بكيفية اختبار الأسماك قبل الشراء، بطرق يسهل عليه اكتشافها واختبارها بنفسه.