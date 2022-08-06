عناوين مراكز خدمة العملاء لتلقي شكاوى مياه الشرب بالقاهرة.. 32 مركزا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن الخط الساخن 125 لتلقي شكاوى وطلبات المواطنين، علاوة على الخط الساخن لخدمات الصرف الصحي في القاهرة والإسكندرية رقم 175 من أجل التفاعل مع المواطنين وتقديم خدمة أفضل.

مراكز خدمة العملاء في القاهرة

كما أكدت شركة مياه الشرب في بيان، إتاحة مراكز خدمة العملاء والأفرع التجارية بشركة مياه الشرب بالقاهرة لتغطية كل أحياء القاهرة وهي كالتالي:

- مصر الجديدة 20 شارع أسوان ميدان المحكمة

- عين الصيرة شارع صلاح سالم أمام حديقة الفسطاط

- شبرا الخيمة شارع منتزه محمد على خلف كلية الزراعة عين شمس - شبرا المحطة

- حلوان شارع برهان خلف عمر أفندي

- المرج1 شارع مؤسسة الزكاة أمام حى المرج

- 15 مايو مجاورة 21 بالعمارتين1-2 مساكن 15 مايو

- مدينة السلام ميدان فاطمة الزهراء بعد سنترال السلام

- التبين شارع التحرير- التبين البلد

المقطم

- مركز خدمة عملاء مياه الشرب بالمقطم عمارة 139 مساكن القاهرة للتعاونيات- الهضبة الوسطى محطة صبحى حسين

- منشأة ناصر شارع الاوتوستراد أمام كوبرى الملك خالد منشأة ناصر

- الحي العاشر شارع الصواف من شارع اسماعيل مرشد

- العبور اسكان المستقبل بجوار موقف أتوبيس العبور

- الشروق طريق الشباب بجوار مشتل الجهاز

- بدر شبكات بدر داخل مبنى جهاز مدينة بدر

- المقطم الجديد عمارة 139 مساكن القاهرة للتعاونيات

- خليج السويس مجاورة 5 بعد محلات صيدناوي

- المنيل شارع صلاح سالم أمام حديقة الفسطاط

- المشروع الأمريكى شارع برهان خلف عمر أفندي - حلوان

- الحدائق والمعصرة شارع برهان خلف عمر أفندى

- النزهة 20 شارع أسوان ميدان المحكمة

- قباء ميدان فاطمة الزهراء بعد سنترال السلام

- الزيتون وعين شمس والمطرية شارع 9 نصوح حلمية الزيتون

- مدينة نصر طريق الاتوستراد بجوار نادى السكة

- الوايلي شارع مرفق المياه نهاية شارع أحمد سعيد

بهتيم 1 و2 شارع بهتيم العمومي

مراكز خدمة وسط البلد

- وسط البلد بالقاهرة والزمالك شارع 42 رمسيس أمام مسجد الفتح

- الخلفاوي والشرابية والزاوية شبكات الخلفاوى شارع معمل الألبان بالساحل

المعادي والبساتين شارع وادى النيل بجوار شركة الكهرباء

- كوتسيكا 36 شارع 9 ثكنات المعادي

- زهراء المعادي شارع وادي أمام مسجد الكويتي زهراء المعادي

- القاهرة الجديدة شارع التسعين رافع سامي

- القطامية رافع خزان الأتوبيس مساكن الزلزال