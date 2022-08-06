إجراءات توصيل مياه الشرب والصرف للمنازل والمحلات

أكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن إجراءات توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي للمباني السكنية الصادر لها موافقة من الحي المختص أول مرة، تتطلب اتباع عدة خطوات وهي كالتالي:

المستندات المطلوبة:

- تقديم طلب الخدمة من العميل لشركة المياه التابع لها.

- موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل.

- سند الحيازة والملكية.

- إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك.

- التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي.

- الرسومات الهندسية ورسم كروكي للموقع.

- الرخصة صورة ترخيص البناء للمبنى في المدن والريف إن أمكن.

- بطاقة الرقم القومي للعميل.

- إيصال مياه من أقرب جار.

- إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل.

- مستند آخر ترى الشركة طلبه ويكون ضروري من أجل سلامة وصحة عملية التوصيل.

الإجراءات:

- قيام العميل باستيفاء طلب الخدمة.

- قيام العميل بسداد قيمة المعاينة والملف.

- إجراء فني من الشبكة للمعاينة على الطبيعة.

- إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد.

- قيام العميل بسداد قيمة المقايسة نقدا أو بالتقسيط.

- استخراج التصاريح اللازمة للحفر.

- قيام الفني المختص بصرف المهمات من المخازن.

- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

- توقيع العميل للعقد.

- الانتهاء من تقديم الخدمة.

توصيل مياه الشرب والصرف للمنشآت غير المنزلية «تجارية» بعد موافقة الحي

المستندات:

- تقديم طلب الخدمة مدون به رقم الهاتف.

- سند الحيازة أو الملكية.

- إيصال كهرباء حديث إن وجد.

- موافقة الجهة الإدارية على التوصيل بالنسبة للمحلات خطاب من الوحدة المحلية بالسير في الإجراءات.

- الرخصة والرسومات الهندسية ورسم كروكي.

- بطاقة الرقم القومي.

- إفادة من إدارة الصرف للتوصيل.

- بطاقة ضريبية وسجل تجاري حديث إن وجد.

- إيصال مياه من أقرب جار.

الإجراءات:

- إعداد مقايسة تقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد.

- استيفاء طلب الخدمة.

- سداد قيمة المقايسة.

- استخراج التصريح اللازم للحفر.

- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

- توقيع العميل للعقد بخدمة العملاء.

- الانتهاء من تقديم الخدمة.