خبير: مصر من الدول الأكثر ربحا في مجال العقارات

قال الدكتور إبراهيم عبدالدايم الخبير العقاري، إن السوق العالمي في الوقت الحالي يعاني من أزمة اقتصادية كبيرة، وهو ما يجعل الكثير من المستثمرين يبحثون عن استثمار آمن لوضع مدخراتهم فيه وحفظ أموالهم، والاستثمار في قطاعات معينة لكسب المال.

وأضاف «عبدالدايم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القطاع العقاري هو أحد أهم القطاعات الاستثمارية في العالم في الوقت الحالي، خاصة وأنه قطاع آمن لا يموت، إذ أنه دائما سيكون هناك طلب على العقارات والوحدات السكنية.

وأشار الخبير العقاري إلى القطاع العقاري في مصر من أفضل القطاعات للاستثمار في العالم، خاصة وأنه به العديد من التحركات السعرية ودائمًا ما يكون البائع فائز من خلال البيع، موضحًا أن مصر لديها الكثر من أشكال العقارات والوحدات والأنواع وهو ما يعطي المستثمر الأجنبي الكثير من الاختيارات أمامه ليفاضل بينهم.

الاستثمار في مجال العقارات مربح

وأوضح الخبير الاقتصادي أن العمل في الوقت الحالي في مصر يجب أن يتركز على فكرة تصدير العقار المصري للخارج، وطرح الكثير من العروض أمام المستثمرين الأجانب لأنه سيوفر الكثر من الأموال الأجنبية والعملات الصعبة للدولة، كما أنها ستوفر مكاسب كبيرة للمستثمر الأجنبي لأنه تعتبر من الدول الأكثر ربحًا في القطاع العقاري مقارنة بعدد من الدول التي يكون فيها العقار هو رهان خاسر.

العاصمة ستكون من أفضل المدن العالمية

ولفت إلى أن العاصمة الادارية الجديدة هو مشروع رائع وسيكون أفضل من العديد من المدن العالمية في الكثير من الدول الكبرى، كما أن الشركة المسؤولة عن العاصمة الادارية الجديدة توفر الدعم اللازم للمطور لعقاري، وهو ما يضمن للمستثمر الاجنبي حقوقة ودعمه وتقديم البيانات التي يحتاجها.

القطاع العقاري يحافظ على الأمان في الاستثمارات

ومن جانبه قال سامح عمر الخبير الاقتصادي أنه بالرغم من الأزمات العالمية إلا ان القطاع العقاري ما زال محافظا على أمانه وتواجدة في السوق بشكل جيد، حيث أنه افضل وعاء ادخاري امن.

وأضاف في تصريحات للوطن، أن القوة الشرائية الحالية في الوقت الحالي جيدة جدًا، خاصة وأن العملاء الآن أصبحوا مدركين لأفضل شكل للاستثمارات في الوقت الحالي، وأن العقار أفضل استثمار حاليًا.