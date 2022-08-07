حظك اليوم برج الأسد الأحد 7-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يحتاج مواليد برج الأسد لكتالوج عند التعامل معهم ولا تتبع بعض التصرفات حتى لا تثير غضبهم أو تصيبهم بالاستفزاز أكثر وأكثر، أولاه ألا تطلب منه أن يهدأ عند غضبه حيث أن تلك الكلمة تثير عصبيته وتزيد من حدة غضبه كثيرا، ورغم أن مواليد هذا البرج أشخاص يعرف عنهم الهدوء ولا يفتعلون المشاكل أو يبحثون عنها أبدا إلا أنهم عندما يغضبون يصلوا إلى أبعد حد ولا تتوقع منهم أي تصرف.

صفات مواليد برج الأسد

مولود برج الأسد يميل إلى الحفاظ على مشاعره وكتمها بداخله دون إظهارها، لذا لا تطلب منه التعبير عن المشاعر، وذلك لأنهم يعتبرونها علامة ضعف، وهم أشخاص يفكرون بعمق شديد من أجل محاولة التوصل لحل لكل مشكلة ويكرهون طلب المساعدة.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» تفاصلي حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الأحد الموافق 7 أغسطس وفق تصريحات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

تمدك الأفلاك بالقدرة على الإبهار ويمنحك قدرا كبيرا من التفاهم في التعاملات مع من حولك كما يتطلب منك الفلك أن تكون جاهزا للتألق والإبداع، وأن تنتبه لحقوقك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر بمنزل الحب اليوم مما يمدك بروح تفاؤل ومشاعر إيجابية وتتواصل بحب، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.