تنسيق الثانوية العامة 2022 في الإسكندرية.. الأوراق المطلوبة للتقديم

مع بدء تنسيق الثانوية العامة 2022 في الإسكندرية، يبحث الطلاب عن الأوراق المطلوبة للتقديم، التي تسهل من عملية إجراء التقديم والالتحاق بمدارس المرحلة الثانوية للطلبة والطالبات الناجحين بالشهادة الإعدادية.

المرحلة الأولى للتقديم لمدارس الثانوية العامة 225 درجة

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية الأوراق المطلوبة للتقديم، وذلك بعد الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة 2022 في الإسكندرية، إذ جاءت المرحلة الأولى بمجموع 225 درجة للمجموع الكلي.

وجاءت المستندات المطلوبة للالتحاق بالمدارس الثانوية، على النحو التالي:

10 مستندات ضرورية للالتحاق بالمدارس الثانوية

1- إخطار بعد التسجيل على الإنترنت يتم طباعة ورقة التسجيل مدون بها قبول الطالب بالمدرسة المراد الالتحاق بها.

2- كتابة وتصوير إقرار ولي الأمر بإحضار الشهادة الإعدادية الأصلية.

3- شهادة ميلاد حديثة للطالب مع إحضار 3 صور من شهادة الميلاد.

4- صورة بطاقة والد الطالب مع إحضار 3 صور منها، وصورة بطاقة والدة الطالب مع إحضار 3 صور منها.

5- شهادة وفاة لولي الأمر المتوفى مع إحضار 3 صور منها، أو الولاية التعليمية في حالة انفصال الوالد والوالدة.

6 ـ طابع الالتحاق بالمدرسة مضاف إليه طابع دعم 10 جند، بالاضافة لــ 2 طابع مهن تعليمية.

7- إيصال بسداد مصروفات الصف الاول الثانوي لهذا العام بالاضافة لـ 3 صور منه.

8- أربع صور شخصية حديثة للطالب مقاس 4 في 6.

9- دوسيه ملفات أبيض يدون عليه بيانات الطالب المتقدم للالتحاق بالمدرسة من الخارج.

9- ملف بلاستيك كبسولة يوضع عليه ملصق به اسم الطالب ومجموعه في الشهادة الإعدادية على أن يكون لون الملف شفاف وسادة بدون أي رسومات.

10- استمارة الحكومة الإلكترونية، بالإضافة لبطاقة التأمين الصحي الصفراء.