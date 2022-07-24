أقسام كلية علوم بنها.. تنسيق الجامعات 2022 لطلاب الثانوية العامة

تعلن وزارة التعليم العالي مراحل تنسيق الجامعات 2022 لطلاب الثانوية العامة خلال شهر أغسطس المقبل عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، وتزامنا مع اقتراب التنسيق تتزايد عمليات البحث علي الأنترنت عن كلية العلوم جامعة بنها لمعرفة المستقبل المهني والعلمي لخريجها والتعرف علي أقسام الكلية المختلفة والبرامج الدراسية فيها.

«الوطن» تستعرض أقسام كلية العلوم بجامعة بنها في إطار خدماتها لقراءها علي مدار الساعة ضمن خدمات تنسيق الجامعات 2022 لطلاب الثانوية

أقسام كلية العلوم بجامعة بنها

وتضم كلية العلوم جامعة بنها عددا من الأقسام العلمية المتاح الالتحاق بها لطلاب الثانوية العامة - شعبة العلمي وهي :

علم الحشرات

علوم الحيوان

الكيمياء

الرياضيات

الجيولوجيا

الفيزياء

النبات

ولمعرفة تفاصيل وشروط الإلتحاق بأقسام الكلية المختلفة وكافة المعلومات الخاصة بكل قسم من هنـــــــــــــــا

برامج خاصة للدارسة بعلوم بنها

وتقدم الكلية برامج دراسية خاصة في مرحلة البكالوريوس وهي :

برنامج الميكروبيولوجى والكيمياء الحيوية

برنامج المواد النانومترية وتطبيقاتها

برنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية

ولمزيد من التفاصيل الخاصة بالبرامج الدراسية المتطورة بالكلية من هنــــــــــــــــا

ووفق موقع كلية العلوم بجامعة بنها فإنها تسعي أن تكون مؤسسة متميزة وبيت خبرة فى مجال التعليم والبحث العلمى وخدمة المجتمع وتتطلع لتعاون وشراكة محلية وإقليمية ودولية لتحقيق أهدافها حيث تلتزم الكلية بتقديم برامج أكاديمية وتطبيقية متكاملة فى مختلف العلوم الأساسية بهدف إعداد خريج متميز قادر على البحث والإبتكار والمنافسة فى سوق العمل ومراعيا آداب وأخلاقيات المهنة وإجراء بحوث علمية ذات قيمة عالية ونشر علمى متميز محليا وإقليميا ودوليا وتوظيف الموارد البشرية والبحوث التطبيقية لتقديم خدمات التدريب والإستشارات العلمية للمساهمة فى حل مشكلات البيئة وتنمية المجتمع.