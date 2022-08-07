سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 7-8-2022 في مصر

يدخل البيض في عدد كبير من المأكولات المصرية، إذ يمد الجسم بالعديد من الفيتامينات ويمده بالطاقة، فهو يحتوي على قيمة غذائية رائعة، كما أن البيضة المسلوقة الواحدة تحتوي على سعرات حرارية قليلة، وهي مصدر غني للبروتين، وفيتامين ب، كما أن البيض يساعد على تحسين البشرة وقوة الأظافر والشعر، لذا يهتم المواطنون بمعرفة سعر كرتونة البيض اليوم.

وشهدت أسعار البيض تذبذبا في الأسعار بين الصعود والانخفاض خلال الأيام السابقة، في المزرعة والمحلات المختلفة في الأسواق، وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن» سعر كرتونة وطبق البيض اليوم الأحد الموافق 7 أغسطس الحالي، على النحو التالي:

سعر كرتونة البيض اليوم

قال الدكتورعبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار البيض شهدت تراجعًا في الأسوا، موضحا أن سعر كرتونة البيض الأبيض وصل إلى 54 جنيهًا، في المزرعة، وتصل للمستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 60 و70 جنيهًا، كما وصل سعر كرتونة البيض البلدي لنحو 80 جنيها.

سعر البيض في الأسواق

- سجل متوسط سعر كرتونة البيض البلدي اليوم نحو 80 جنيهًا في بعض المحلات.

- سجل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 75 جنيهًا في الأسواق المحلية.

- سجل سعر كرتونة البيض الأبيض بين 60 جنيها حتى 70 جنيهًا في الأسواق المحلية.