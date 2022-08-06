رفض الظهور إعلاميا.. والد الرابع علمي رياضة: «ابني مش بيحب الأضواء»

احتفلت أسرة الطالب مارك ناجح ملاك، الرابع على شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة، بتفوق ابنهم، وحصوله على مجموع 404 درجة، ليكون من ضمن أوائل الثانوية العامة 2022.

تنظيم الوقت دون تدخل أحد

قال والد «مارك»، خلال لقاء بنشرة أخبار TEN، إنه تفاجئ بأن ابنه من ضمن أوائل الثانوية العامة، خاصة أنه عقب أي امتحان لم يكن يكشف عن رد فعله، إذ يتسم بالهدوء والاتزان والانتظام.

وأضاف أنه كان يتوقع حصول ابنه على مجموع كبير، متابعا: «كان بيتابع مؤتمر وزير التعليم، ودة دليل إنه كان حاطت أنه يكون من الأوائل في اعتباره».

وأشار إلى أن ابنه كان ينظم وقته بنفسه في الدراسة، «كان عارف ينظم ويدير وقته بين دروسه دون أي تدخل بينا»، لافتا إلى أن ابنه يميل لدراسة مجالات التكنولوجيا والحاسبات والمعلومات.

وزير التعليم يبذل جهود رهيبة

وعن سبب غياب ابنه عن الظهور الإعلامي عقب ظهور النتيجة، قال والده إن ابنه لا يرغب بأن يكون محور أضواء، «بيحب يعيش الحياة ببساطة.. ابني مثال للشاب المشرف وربنا يوفقه».

من ناحية أخرى، قالت والدة «مارك»، إن ابنها كان دائما من الأوائل، ومتميز بالهدوء والحكمة والاستقلال، وفضل الانعزال في وقت دراسته، مقدمة الشكر لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي على النظام التعليمي والقنوات التعليمية، «مش عشان ابني من الأوائل بقول كدة لكن الوزير بيبذل جهود رهيبة».