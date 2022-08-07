حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 7-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الجوزاء يستطيع أن يتأقلم مع جميع الظروف المحيطة به، كما أنه يحرص على تجربة الكثير من الأشياء المختلفة والمتنوعة، ولديهم شخصية اجتماعية تساعدهم على تكوين الكثير من العلاقات الجديدة مع الآخرين والمحيطين بهم، كما أن لديهم حس فكاهي، ويحبون الضحك والمرح وإضفاء روح البهجة على المكان الذين يتواجدون به، ولا يحب أن يترك الأشخاص المقربين منه دون حل المشكلة التي يواجهونها.

ويحب مولود برج الجوزاء الاستقلالية ولا يحب أن يتحكم أحد في تصرفاته على الإطلاق، ويحبون الحرية المطلقة، ويبحث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي قد يصيبك بشيء من التشوش، حاول أن ترتب أفكارك وتأنّ في توقيع الأوراق، ولا تغامر.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه اليوم لعلاقتك بمن حولك، ولا تتسرع في حركتك وأقوالك.

عيوب برج الجوزاء

ومن أبرز عيوب مولود برج الجوزاء أنه متسرع ومتهور، ويدفعه حب المغامرة إلى التصرف دون تفكير، ما يعرضه إلى خسارة بعض الاشياء المهمة في الحياة.