الأرصاد تكشف توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار رعدية ورطوبة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا بتفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، في الفترة من الأحد الموافق 7 أغسطس وحتى الثلاثاء الموافق 9 من الشهر ذاته، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة نهارًا، يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 و4 درجات مئوية.

وتوقع خبراء الأرصاد أن يسود خلال الأيام المقبلة طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء.

حالة الطقس في مصر خلال الـ72 ساعة المقبلة

كما تنشط الرياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتكون هناك فرص سقوط أمطار خفيفة وتكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق وتتمثل في حلايب، شلاتين، مرسى علم، مناطق من جنوب سيناء.

درجات الحرارة الأحد 7 أغسطس 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة الاثنين 8 أغسطس

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة الثلاثاء 9 أغسطس 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.