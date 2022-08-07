درجات الحرارة اليوم الأحد 7-8-2022 في مصر.. ارتفاع من 2 إلى 4 مئوية

توقعت هيئة الأرصاد الوية سقوط أمطار رعدية اليوم الأحد، على بعض المناطق، وفقا لما جاء في بيانها، وجرى نشره عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك».

حالة الطقس اليوم

وأشار خبراء الأرصاد، إلى أن طقس اليوم الأحد الموافق 7 أغسطس، سيشهد ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بالحرارة عن المتوقع بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا رطبا نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية والسواحل الشرقية، شديد الحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للحرارة رطبا على باقي الأنحاء.

ومن المتوقع وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة الوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأشار خبراء الأرصاد، إلى وجود فرص سقوط أمطار قد تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين مرسى علم، بنسبة 30%، إضافة إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 7 أغسطس، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، كما يلي:

القاهرة 34 - 25

الإسكندرية 32 - 24

وادي النطرون 34 - 24

طنطا 34 - 25

شبين الكوم 34 - 25

دمنهور 33 - 24

بلطيم 31 - 25

مطروح 31 - 24

السلوم 32- 21

سيوة 37 - 23

بورسعيد 32- 25

دمياط 32 - 25

الزقازيق 34 - 25

المنصورة 34 - 25

الإسماعيلية 35 - 24

السويس 35 - 24

العريش 32 - 24

رفح 32 - 24

رأس سدر 37 - 25

نخل 36 - 22

نويبع 38 - 27

طابا 36 - 27

كاترين 35 - 19

الطور 40- 26

شرم الشيخ 41- 29

الغردقة 40 - 28

مرسى علم 39 - 28

الفيوم 37 - 24

بني سويف 36 - 24

المنيا 36 - 24

أسيوط 37- 24

سوهاج 37 - 25

قنا 41- 27

الأقصر 42 - 28

أسوان 43 - 29

إدفو 43 - 28

أبو سمبل 42 - 28

الوادي الجديد 41 - 26

شلاتين 39 - 29

أبو رماد 39 - 28

حلايب 35 - 26

رأس حدربة 35 - 27