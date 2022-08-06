السيسي: ننتقي أفضل العناصر للكلية الحربية.. هذا هو المعيار الوحيد

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية والتقدير والاحترام والمحبة لطلاب الكلية الحربية، موضحًا: «أعرف جيدا أن الكلية في هذه الفترة تستعد لحدثين مهمين، الأول تخرج الكليات العسكرية وأتمنى لكم التوفيق فيه، الثاني هو استقبال طلاب الكليات العسكرية الجدد».

وأضاف السيسي في كلمته خلال تفقده الكلية الحربية: «نحرص على أن ننتقي أفضل العناصر، وهذا هو المعيار الوحيد الذي نحرص عليه، أقولها لأن بعض الناس تعتقد أنه من الممكن أن توجد وسيلة أخرى للانضمام لنا، يسعدنا أن يرغب الناس في الانضمام لكليات القوات المسلحة ولكن ذلك سيتم وفقا لمجموعة من المعايير، عندما تتحقق تكون هناك فرصة كبيرة للانضمام لنا».