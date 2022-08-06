الوجه البحري يتصدر قائمة أوائل الثانوية العامة.. وكفر الشيخ خارج المنافسة

منافسة شديدة شهدتها محافظات الوجه البحري في نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث شهدت قائمة الأوائل ظهورا مميزا وسيطرة من أبناء الوجه البحري، بعد إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم تفاصيل نتيجة الثانوية العامة في مؤتمر صحفي صباح اليوم، ولكن على غير العادة غابت محافظة كفر الشيخ عن قائمة الأوائل.

وصل عدد الأوائل إلى 40 طالبا من 16 محافظة على مستوى الجمهورية، في شعب العلمي «علوم ورياضة» والأدبي، حيث حصت محافظة القاهرة على 4 مقاعد بقائمة أوائل الثانوية العامة في الشعبتين العلمية والأدبية، ومن ضمن هؤلاء الأوائل الطالبة ساندي معاذ مقبول، والطالب أحمد سمير عبد العزيز، وأيضا والطالب مروان أحمد، والطالب كيرلس سامح.

أوائل الثانوية العامة بالوجه البحري

حصدت محافظة الجيزة 4 مقاعد بقائمة الأوائل، وكان من ضمنهم الطالب مهند محمد والطالبة مريم حسن والطالبة لينة أحمد، وأيضا الطالبة ندى محمود، أما في محافظة الشرقية تنوعت قائمة الأوائل بين طلاب الشعبتين العلمية والأدبية، حيث احتلت على أربعة مقاعد أيضا.

أما محافظة الغربية التي كانت لها نصيب الأسد في عدد الطلاب الأوائل، إذ استحوذ أبناؤها على مراكز متقدمة في قائمة الشرف، حيث حصلت على 5 مقاعد من الشعبتين الأدبية والعلمية، وفي محافظة الإسكندرية التي حصل طلابها على 4 مقاعد وكان من بينهم طالب من مدارس «ستيم».

كفر الشيخ تغيب عن قائمة أوائل الثانوية العامة

وغابت العديد من المحافظات عن قائمة الأوائل، وكانت من بينها محافظة كفر الشيخ، كما غابت بعض محافظات الصعيد عن قائمة الأوائل، وكان من ضمن تلك المحافظات أسوان والأقصر وبني سويف والوادي الجديد.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في المؤتمر الصحفي أن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة هذا العام، وصلت إلى نسبة 78% بشعبة علمي علوم، أما شعبة علمي رياضة فقد وصلت إلى 81%، ومن بعدها الشعبة الأدبية 68%، مشيرًا إلى أن نسبة النجاح العامة في نتيجة الثانوية العامة 2022، هي 75.04%.