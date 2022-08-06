من الثانوية العامة لـ«الأزهرية» لم يحصل أحد على 100%

«لم يحصل أحد على 100%»، كان شعارا مشتركا بين طلاب الثانوية الأزهرية 2022، وطلاب الثانوية العامة 2022، إذ حصل الأوائل في النتيجتين أقل من 100% مثلما كان يحدث من قبل.

أوائل الثانوية الأزهرية

وتصدرت قائمة أسماء أوائل الثانوية الأزهرية علمي، كل من الطالبة آلاء أحمد أمين محمد حسنين، الطالبة بمعهد فتيات فؤاد خميس النموذجي بمنطقة الشرقية الأزهرية، وكذلك الطالب يوسف أحمد محمد أبو حسين، الطالب بمعهد طور سيناء النموذجي بمنطقة جنوب سيناء، إذ حصل كل منهما على المركزين الأول والأول مكرر على القسم العلمي بالثانوية الأزهرية 2022، بعد حصولهما على مجموع كلي بلغ 649 درجة بنسبة 99.85%؜.

أما في المركز الأول على المكفوفين، جاءت ريم عيسى عبد القادر البدوي، الطالبة بمعهد فتيات سمنود، بمنطقة الغربية الأزهرية، في الصدارة بمجموع 617 درجة، بما يعادل بنسبة 97.94%.

أوائل الثانوية العامة 2022

وجاء أوائل الثانوية العامة 2022 كالتالي: زينب أكرم حسن حميدة من محافظة الفيوم، المجموع 387 درجة.

- ساندي معاذ مقبول محمدين من محافظة القاهرة، المجموع 384 درجة.

- أمنية إبراهيم السيد، من محافظة الدقهلية، المجموع 383 درجة.

- عائشة حسن طه حسن عبدالصادق، من محافظة الإسكندرية، المجموع 383 درجة.

- سوسن راني سراج الدين، من محافظة الدقهلية، المجموع 382 درجة.

- مهند محمد شعبان محمود، من محافظة الجيزة، المجموع 382 درجة.

- بسمة محروس رشاد أحمد، من محافظة سوهاج، المجموع 381 درجة.

- أحمد سمير عبدالعزيز، من محافظة القاهرة، المجموع 380 درجة.

- أروى عبدالمحسن محمد عبدالسلام، من محافظة الإسكندرية، المجموع 380 درجة.

- لينا أحمد فؤاد محمد محسن، من محافظة الجيزة، المجموع 380 درجة.

- مريم محمد أحمد إسماعيل، من محافظة القليوبية، المجموع 380 درجة.