3 مصايف على «قد الإيد».. أسعار الشقق تبدأ من 150 إلى 250 جنيهًا

يبحث الكثير من الأسر عن أرخص المصايف والشواطئ، للاستمتاع بالهواء وقضاء عطلة هادئة هروبًا من أشعة الشمس الحارقة، خصوصًا بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، ولذلك نستعرض لكم أرخص المصايف للشباب والأسر للاستمتاع بإجازة سعيدة وبأسعار مخفضة.

أسعار مصيف بلطيم تبدأ من 250 جنيهًا

تُعد بلطيم من المصايف العريقة المتميزة، وتتبع محافظة كفر الشيخ وتقع في أقصي شمال مصر وتطل على بحيرة البرلس، ولذلك يقصدها عدد كبير من المواطنين.

ياسين درويش، أحد السماسرة في بلطيم، أكد أن أسعار الشقة تبدأ من 250 جنيهًا إلى 1200 جنيه لليوم الواحد، مشيرًا إلى أن الأسعار تختلف من حيث موقع الشقة ومساحة عدد الغرف وعلى حسب قرب أو بعدها عن الشاطئ، مضيفًا أن 400 جنيه ستجعلك قادرًا استئجار شقة قريبة من الشاطئ والأسواق.

أسعار جمصة تبدأ من 200 جنيه

تقع جمصة في مدينة الدقهلية وهي قريبة من المنصورة وكفر الشيخ مما يجعل موقعها متميزًا للمواطنين، بالإضافة إلى انخفاض أسعارها الذي يجعل الإقبال عليها كبيرًا كل سنة.

أكد أحمد إبراهيم، أحد السماسرة المتواجدين في جمصة، لـ«الوطن»، أن الأسعار تبدأ من 200 جنيه إيجارًا للشقة في اليوم الواحد، مضيفًا أن الشقة تكون في وسط البلد وقريبة من الشاطئ بحوالي 10 دقائق مشي، مما يجعلها واحدة من أرخص المصايف في مصر.

وأوضح إبراهيم أن متوسط السعر لجمصة 500 جنيه إيجار الشقة في اليوم الواحد، وتكون صف أول على البحر، ومناسبة لعائلة مكونة من 4 أفراد، فكل شيء متاح في جمصة من أكل ومطاعم وكافيهات وملاهي أطفال.

أسعار مرسى مطروح تبدأ من 150 جنيهًا

أصبحت مرسى مطروح محط كثير من المصيفين، خاصة الشباب، وذلك يرجع لنقاء وصفاء المياه ونظافة الشواطئ والمناظر الطبيعية الخلابة، حيث تبدأ أسعار إيجار الشقة في مطروح من 150جنيهًا حتى 500 جنيه في اليوم الواحد حسب المكان والمساحة.

وقال إبراهيم السيد، أحد السماسرة في مرسى مطروح، إن أغلب المساكن قريبة من البحر، لأن المدينة نشيطة وبها الكثير من المحلات من كافيهات وملابس وأماكن للتسلية.