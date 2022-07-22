خريطة العروض الفنية لـ«صيف بلدنا» على شاطئ مصيف جمصة بالدقهلية

تنطلق فعاليات برنامج «صيف بلدنا» والذي ينظمه إقليم شرق الدلتا الثقافي في محافظات «الدقهلية – دمياط كفر الشيخ»، اليوم، والذي يستهدف شواطئ «جمصة- رأس البر – دمياط الجديدة- بلطيم» ويستمر البرنامج حتى 26 أغسطس 2022، وتنظم الأنشطة خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، الفنان هشام عطوة ‏رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أمل عبدالله رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي.

تفاصيل برنامج «صيف بلادنا» بشاطئ مصيف جمصة

وأعلن فرع ثقافة الدقهلية برئاسة عمرو فرج عن تفاصيل برنامج «صيف بلادنا» بشاطئ مصيف جمصة ابتداء من غدٍ السبت الموافق 23 يوليو حتى 26 أغسطس على مدار 6 أسابيع.

وأوضح فرج في بيان صحفي، تفاصيل برنامج صيف بلدنا في مصيف جمصة وذلك على مدار 4 أيام، الأربعاء والخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

برنامج الفرق المشاركة في مصيف جمصة

الأسبوع الأول: وتفتتح الفعاليات غدا السبت بعرض فني لفرقة الأنفوشي للفنون الشعبية واليوم التالي عرض فني لفرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية.

والأسبوع الثاني: تتوالى الفرق الفنية منها العريش التلقائي، الغربية للفنون الشعبية، المنصورة للموسيقى العربية، بني سويف للفنون الشعبية.

الأسبوع الثالث: توشكي التلقائي، الحرية للفنون الشعبية، كفر الشيخ للحالات الشعبية، المنيا للفنون الشعبية.

الأسبوع الرابع: بورسعيد للآلات الشعبية، مطروح للفنون الشعبية، دسوق للآلات الشعبية، ملوي للفنون الشعبية.

الأسبوع الخامس: الوادي الجديد للفنون الشعبية، الإسماعيلي للفنون الشعبية، على مبارك السيرة والموال، كفر الشيخ للفنون الشعبية.

الأسبوع السادس: إيقاعات شرقية، الفيوم للفنون الشعبية، المنصورة موسيقى عربية، الشرقية فنون شعبية.