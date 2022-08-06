السيسي: الحوار الوطني مهم.. «لازم نسمع بعض حتى لو كنا مختلفين»
كتب:
شريف سليمان
05:13 م | السبت 06 أغسطس 2022
الرئيس السيسي
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مجال الصناعة أكثر أمر تتحرك فيه الدولة المصرية؛ لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة التصدير.
وأضاف «السيسي»، في كلمته خلال تفقده الكلية الحربية: «الحوار الوطني أمر مهم، أن يكون بيننا جميعا بكل طوائف وفئات الشعب نقاش وحوار على القضايا الوطنية المختلفة التي تهم كل الناس».
وتابع: «يجب أن نسمع بعض حتى لو كنا مختلفين، والاختلاف سنة من سنن الكون، ومش ممكن نكون موجودين كلنا برأي وفكر واحد وتصور واحد تجاه أي قضية».