«السيسي»: نجحنا في توفير السلع بأسعار مناسبة رغم جائحة كورونا والحرب الأوكرانية

طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طلاب الكلية الحربية على الأوضاع الداخلية للبلاد، قائلًا: «الحمد لله رب العالمين، في تعاملنا مع الأزمة الحالية أو حتى خلال 3 سنوات في ظل أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، كنا حريصين على أن تكون التأثيرات علينا أقل ما يكون على مواطنينا وشعبنا».

السيسي: نجحنا في توفير السلع بأسعار مناسبة

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال تفقده الكلية الحربية: «كنا نتحرك فيما يخص الأوضاع الداخلية، بألا تؤثر الأزمات على نقص السلع التي يحتاجها المواطنون، وأن تكون تكلفة السلع مناسبة للناس إلى حد كبير، وهو ما نجحنا فيه».

وتابع: «في مصر، لم نعكس أبدا التكلفة الحقيقية للأسعار التي شهدت قفزة كبيرة، وحرصنا جدا على ألا يتعرض المواطن لهذا الأمر بشكل مباشر، وإلا فإن الأسعار كانت ستفوق ما يحدث الآن بكثير جدا».

واستطرد «السيسي»: «نعمل على توفير السلع، ولكن لو كانت الأسعار نتيجة تعثر سلاسل الإمداد أو قلة المعروض أو ارتفاع تكلفة الشحن تؤثر على سعر السلع منخليش المواطنين يقولوا السلع بتتكلف الرقم ده ونعرضها على الناس بالتمن ده، ده محصلش ومش هيحصل».

السيسي: لدينا احتياطي يكفي لهذا العام

وواصل: «نقول إن الأسعار اللي كانت موجودة نحافظ عليها وأتحدث عن السلع الأساسية، وهو ما يشتمل على أسعار الطاقة، سواء الكهرباء أو طاقة البوتاجاز أو البنزين والسولار، ولدينا احتياطيات تكفينا حتى نهاية هذا العام، ونفذنا إجراءات حتى تخفف الحكومة عن المواطنين بحزم تلطف من التضخم الكبير الذي تعاني منه مصر والعالم كله».