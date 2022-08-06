السيسي: «مياه مصر أمانة في رقبتي ومحدش هيمسها»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الجهود التي تبذلها الدولة حاليا تهدف إلى تعظيم الاستفادة من المياه الموجودة لديها، واستخدامها بشكل متكرر وأكثر من مرة: «دي نفقات علينا، ومنها تبطين الترع والزراعة الحديثة، وبنسعى يكون عندنا أمن مائي من المياه الموجودة عندنا، وخلال شهر أو أتنين هنكون من أوائل الدول في العالم اللي بتستفيد من المياه وبتعلمها معالجة».

السيسي: الأمور مش بتتحل بالصوت العالي

وأضاف السيسي، خلال جولة تفقديه له بالكلية الحربية، على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه بالنسبة للسد الإثيوبي تتحرك القيادة السياسية لحله بشكل هادئ وعن طريق التفاوض: «دائما بقول الأمور مش بتتحل بالصوت العالي، وإنما بالقدرة والعمل والصبر، وفي الآخر مياه مصر دي أمانة في رقبتنا كلنا وفي رقبتي، ومحدش هيمسها إن شاء الله بهدوء خالص».