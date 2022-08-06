السيسي: نجحنا في برنامج الإصلاح الاقتصادي وحققنا إنجازا جيدا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تسعى لتحسين حياة المواطنين وتقليل المعاناة في ظل الظروف الاقتصادية، إذ قامت الدولة المصرية بعمل برنامج للإصلاح الاقتصادي في عام 2016، «الحمد لله رب العالمين، وبدعمكم، وبدعم كل المصريين، وتضحياتهم، نجحنا في البرنامج ده، وعملنا فيه إنجاز كويس، وكانت معدلات نمونا كويسة جدًا».

النمو الاقتصادي اقترب من 6%

وأضاف «السيسي»، خلال جولة تفقدية له في الكلية الحربية والمذاعة على شاشة «إكسترا نيوز»، أن النمو الاقتصادي لم يكن 3% أو 4%، بل كنا نتحدث عن 5 و5.5%، «كنا رايحين لـ6%، ويمكن أكتر من كده، لما جاءت جائحة فيروس كورونا المستجد، لازم نأكد هنا أن العالم منظومة على بعضها، العالم تأثر بفيروس كورونا وتأثر بالأزمة الروسية الأوكرانية، كلنا شوفنا تأثيرات الأزمة دي على العالم، وشوفنا عملت إيه في الأسعار، وعملت إيه في سلاسل الإمداد والكلام ده كله».