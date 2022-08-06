السيسي: مصر تدعم مبدأ «الصين دولة واحدة» لصالح الاستقرار في العالم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لها ثوابت في سياستها لا تتغير، من حيث دعم الاستقرار والسلام الإقليمي والدولي، مضيفًا: «يهمنا أن يكون العالم مستقر لصالحنا كلنا».

السيسي: لدينا سياسة ثابتة تجاه الوضع في تايوان

وأوضح «السيسي»، في كلمته خلال تفقده الكلية الحربية: «أن لدينا سياسة ثابتة تجاه الوضع في تايوان، مصر مع الصين دولة واحدة، لأن هذا الأمر في صالح الاستقرار والأمن في العالم، وليس هناك حاجة لوجود أزمات تؤثر علينا».

وتابع: «بالنسبة للمجموعة العربية التي انبثقت عن الجامعة العربية، تحركت في اتجاه الاتصال مع روسيا وأوكرانيا لتهدئة الأمور، وإيجاد مسار دبلوماسي وسياسي للأزمة بعيدا عن الحرب».