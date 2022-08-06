البيتكوين ترتفع وسط توقعات بتجاوزها سعر 24.7 ألف دولار

شهدت التداولات على عملة البيتكوين المشفرة، اليوم السبت، ارتفاعاً بنسبة 0.8% في آخر 24 ساعة لتسجل مستوى 23.2 ألف دولار وسط توقعات بوصول السعر عند 24700 دولار.

وتتداول عملة البيتكوين خلال تعاملات اليوم السبت عند سعر 23.226 ألف دولار أمريكي بحجم تداول على مدار 24 ساعة نحو 19.839 مليار دولار، بحسب «coinmarketcap».

توقعات بتجاوز البيتكوين 24 ألف دولار

تواجه البيتكوين الآن بعض الاختبارات المهمة في الأسابيع المقبلة، حيث يتمثل الاختبار الرئيسي في ما إذا كان لديها زخم كافٍ لتجاوز مستوى 24700 دولار، وفقاً لموقع «bitcoin».

سعر البيتكوين لا يزال منخفضا

وظل سعر البيتكوين، الذي لا يزال منخفضًا بنسبة 70% تقريبًا من أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث يدرس المشرعون مستقبل البيتكوين، الذي لا يزال يترنح من العديد من الانهيارات في صناعة التشفير التي أدت إلى تحذيرات خطيرة قد تفشل بعض العملات المشفرة الرئيسية الأخرى.

التداول بأقل من 20 ألف دولار

قبل شهر كانت البيتكوين تتداول بأقل من 20000 دولار لكل وحدة حيث استمرت أسواق العملات الرقمية في الاستجابة لمستويات التضخم المتزايدة وسياسة البنك المركزي.

ارتفاع التضخم

تحركت العملة المشفرة الرائدة في العالم بعد شهر فوق 23000 دولار، على الرغم من ارتفاع أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوياتها منذ عدة عقود.

شهد شهر يوليو تحرك البيتكوين ما بين 18.9 ألف دولار و23.6 ألف دولار، حيث كان التقلب في أسواق العملات المشفرة أعلى تحسباً لارتفاع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 75 نقطة أساس.

رفع معدلات الفائدة الأمريكية

رفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة الأمريكية بنسبة 0.75% في يوليو وأغسطس 2022.