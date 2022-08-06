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«مصدومة».. أزمة بين إليسا وأحمد ماضي وزياد برجي بسبب أغنية «ويطير»

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محمود الرفاعى
08:53 م | السبت 06 أغسطس 2022
إليسا

إليسا

تسببت مقابلة تليفزيونية للفنانة إليسا في إحداث أزمة وتوتر بين الفنانة والشاعر اللبناني أحمد ماضي والملحن زياد برجي خلال الساعات الماضية وقبل طرح أغنية «ويطير» بأيام.

إليسا تعيد أزمة جديدة مع أحمد ماضي

إليسا وأحمد ماضي وزياد برجي كانوا قد دخلوا في صادم عنيف عام 2014 وقت طرح ألبوم حالة حب، ورغم مرور الوقت وتصالحت إليسا وزياد برجي ولكن ظلت علاقة إليسا وماضي متوترة إلى أن تدخل برجي محاولا حل الأزمة بينهما وعادا لتعاونهما سويا ولكن بدون عودة العلاقة بينهما.

إليسا خلال مقابلة تليفزيونية جمعتها بالملحن زياد برجي، حين ما تحدثت عن أغنيتها الجديدة «وبيطير» تركت برجي يكشف اسم الشاعر واكتفت هي بذكر اسم الملحن وهو زياد برجي، وهو أمر رآه «ماضي» إهانة له ولتاريخه لينشر فيديو منتقدا فيه ما وصفه بتجاهله.

إليسا: أنا مصدومة فيكم

وردت إليسا على فيديو «ماضي» قائلة «حقيقة أنا كتير مصدومة وأكيد هيدا آخر تعاون معن هني التنين بس الغنية ملكي فا أكيد أنا رح نزلا ولأني وعدت الناس فييا كمان».

يذكر أن الفنانة إليسا كانت قد انتهت من تصوير أغنية ويطير مع المخرجة إنجي الجمال لطرحها خلال الأيام المقبلة.

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