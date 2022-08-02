مونديال قطر يؤجل ألبوم إليسا الجديد لبداية عام 2023

علمت «الوطن» أن النجمة اللبنانية إليسا تفكر جديا في تأجيل طرح أغنيات البومها الغنائي الجديد الذي كان من المقرر طرحه مع شهر أغسطس إلى بداية العام المقبل 2023.

ألبوم إليسا الجديد في احتفالات كريسماس 2023

جاء سبب التأجيل لاقتراب موعد انطلاق مونديال العالم لكرة القدم قطر والذي سينطلق في شهر نوفمبر المقبل مما سيؤدي إلى عدم طرح كل أغنيات البوم إليسا الجديد بشكل متتالي بسبب ضيق الوقت.

إليسا ستعوض جمهورها خلال الفترة المقبلة بطرح أغنية جديدة بعنوان «بطير»، وبها تشهد عودة تعاونها مع الشاعر أحمد ماضي والملحن زياد برجي، وستقوم إليسا مع نهاية الأسبوع الجاري بتصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرجة اللبنانية إنجي الجمال بشكل بسيط حيث أنها لن ترقى للفيديو كليب الكامل.

من أول دقيقة لإليسا تتخطى حاجز 200 مليون مشاهدة

إليسا كانت قد قررت تأجيل طرح أغنيات ألبومها بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية من أول دقيقة التي جمعتها بالفنان سعد لمجرد، حيث أن الأغنية خلال شهرين حققت ما يفوق الـ200 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، مما جعل إليسا تؤجل طرح أغنيات جديدة خلال الشهرين الماضيين.

أغنية من أول دقيقة هي أغنية باللهجة المصرية، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان رامي جمال وتوزيع أحمد إبراهيم، ومن إنتاج إليسا وسعد لمجرد في أول إنتاج فني لإليسا بعد تركها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.