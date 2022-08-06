السيسي: نستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا خلال الـ6 أشهر المقبلة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه تم استهداف حزمة جديدة من برامج الحماية الاجتماعية منذ نحو أسبوع: «قلنا هنزود عدد المستفيدين في برنامج تكافل وكرامة، وزيادة 100 جنيه لكل بطاقة تموينية بحسب عدد الأسر عليها».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقده الكلية الحربية، اليوم السبت: «حبينا إننا نحسن الوضع من خلال ضخ الأموال دي، ده الاستهداف بتاع الدولة، الدولة تعاملت مع الأزمة الاقتصادية وتداعياتها وتأثيراتها علينا بشكلين».

وتابع «السيسي»: «شكل إن الدولة في الأساس تحاول بقدر الإمكان أن لا تنعكس الزيادة على الناس، حتى لو هيا غالية بره؟ حتى لو هي غالية برة، حتى لو احنا بنجيبها بأسعار كبيرة؟ حتى لو احنا بنجبها بأسعار كبيرة»، موضحًا أنه تم العمل في الشق الثاني على استهداف الفئات الأكثر تضررًا خلال الـ6 شهور المقبلة».