«سكاي نيوز عربية»: مروحيات إسرائيلية تستهدف منزلا شمال قطاع غزة

أفادت شبكة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل، بأنّ مروحيات إسرائيلية استهدفت منزلا في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.

اعتقالات في صفوف الجهاد الإسلامي

من جهتها، أعلنت إسرائيل اعتقال 19 عضوا في حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية في حملة اعتقالات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بعد شن غارات جوية على أهداف في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 15 شخصا بينهم طفل وزعيم الحركة في فلسطين تيسير الجعبري، وقالت إسرائيل إن الضربات جاءت بعد «تهديد مباشر» من الحركة.

وكشف الجيش الإسرائيلي عن أن عشرات الصواريخ أطلقت من غزة باتجاه إسرائيل، ليلا، وجرى اعتراض معظمها.

الصحة الفلسطينية: 13 شهيدا و114 مصابا

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 13 فلسطينيا، و114 مصابا.