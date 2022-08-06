الرابع مكرر بالثانوية العامة في أسيوط: أختي التوأم ساعدتني على التفوق

فرحة عارمة بالزغاريد والأغاني شهدتها قرية بوق بمركز القوصية بمحافظة أسيوط بعد حصول ابن قريتهم على المركز الرابع مكرر في مرحلة الثانوية العامة ووجوده ضمن العشرة الأوائل بمدرسة القوصية الثانوية بنين علمي علوم.

«لؤي»: أخويا الأكبر في رابعة طب قدوتي

انتقلت «الوطن» إلى قرية بوق والتقت بالرابع مكرر ضمن العشرة الأوائل بعد الإعلان ضمن مؤتمر وزيرالتربية والتعليم صباح اليوم السبت بمركز القوصية.

قال لؤي أحمد فوزي: «الصلاة أهم شيء وبعدها كنت أرتب أولوياتي مثل المذاكرة والاجتهاد فيها، وأنا حياتي عادية بذاكر 6 ساعات يوميًا وأقتدي بأخويا الأكبر في رابعة طب فهو المثل لينا أنا وأختي توأمي».

وأضاف «لؤي»: «أختي توأمي ثانوية عامة وهي في ترتيب المتفوقين والخامس على مدرستها وكانت من الأوائل العام الماضي واختارت علمي علوم لدخول كلية الطب إن شاء الله».

والدا لؤي: نتمنى له مسيرة نجاح متواصل

وقال والده أحمد فوزي، يعمل مدرسا بالقوصية: «الحمدلله على نعمة النجاح والتفوق ومبروك لكل الأوائل وكل أبنائنا المجتهدين أحمد مقصرش وإحنا كنا كتربويين عارفين إزاي نتعامل بدون ضغط أو إرهاق للتأثير على نفسيته واتمناله كل التوفيق في حياته هو وإخواته وأتمنى لهم مسيرة نجاح متواصل».

ومن جانبها، قالت والدة لؤى وتعمل معلمة،: «نحمد الله على هذا النجاح بعد جهد وتعب كلل بهذا النجاح عندما علمنا بالخبر كانت لحظة فرح عارمة لكل قرية بوق بمحافظة أسيوط الذي أتت لتهنئنا بالنجاح واتمناله ولكل الأبناء الخير، وربنا يكمل مسيرتهم على خير ويفرح كل الأمهات بأولادهم».