رامي جمال يطرح أغنية مسيري أنساك.. فيديو

أعلن الفنان رامي جمال، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، طرح أغنيته الجديدة مسيري أنساك.

كلمات أغنية مسيري أنساك

ونشر رامي، الأغنية مستعينا بمقاطع مكتوبة من كلماتها، وعلق عليها: «بلاش أوهام.. مع الأيام لقيت غلطاتي متعادة كده إحنا تمام.. ويلا سلام عملت أنا دوري وزيادة».

وأضاف: «اسمع أغنية رامي جمال الجديدة مسيري أنساك، دلوقتي على قناتنا عبر يوتيوب، إنتاج نجوم ريكوردز كلمات محمد عاطف، ألحان أحمد العدل، توزيع وميكس وماستر إلهامي دهيمة، وأحمد حسام، تصوير شادي قاسم، ستايلست ناريمان».

أغاني رامي جمال

وطرح الفنان رامي جمال، الخميس الماضي، أغنيته الجديدة «قمر ومنور»، وقال عنها عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»: «أنا لو أوصف حاسس بإيه.. هحتاج 60 سنة قدام.. مفيش حاجة حبيبي معاك.. بتشغلني نسيت روحي نسيت الناس.. طول ما أنا جنبك كله تمام.. تقول كلمة شوق بعنيك.. بتقتلني»، وتابع: «اسمع أغنية رامي جمال الجديدة قمر ومنور، دلوقتي على قناتنا على يوتيوب».

وقبلها بيوم طرح جمال أغنية جديدة بعنوان «موقف ضعف»، كلمات محمد أبو نعمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع وميكس وسام عبد المنعم.